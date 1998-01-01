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اعتقال شابين أحدهما مصاب تسللا إلى مستوطنة

الثلاثاء 29 مايو 2018 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال شابين أحدهما مصاب تسللا إلى مستوطنة



رام الله / سما /

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن اعتقال فلسطينيين بعد إصابة أحدهما، في أعقاب تسللهما إلى مستوطنة "هار براخا" جنوب نابلس.

وقالت مصادر عبرية، إن الفلسطينيين تسللا إلى المستوطنة مع ساعات صباح اليوم، وأنهما تحصنا داخل منزل مهجور، في الجانب الغربي للمستوطنة، قبل أن تطاردهما قوات الاحتلال وتصيب أحدهما وتعتقلهما.


وقال ما يسمى برئيس مجلس مستوطنات نابلس يوسي دغان إن الحدث كاد أن ينتهي بمأساة لولا يقظة أمن المستوطنة والجيش، متوعدا بالمزيد من البناء الاستيطاني والإعتداءات على الفلسطينيين.
 


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