﻿حماس تتمنى شفاء محمد صلاح قبل كأس العالم

القدس العربي -

لم ينقطع حديث السكان الغزيين المثقلين بهموم الحصار الإسرائيلي، عن حادثة «الاعتداء المتعمدة»، التي اقترفها مدافع فريق ريال مدريد سرخيو راموس، ضد نجم منتخب مصر لكرة القدم ولاعب نادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح، خلال المباراة النهاية لأبطال أوروبا، وكغيرهم من العرب تمنوا شفاء «النجم العربي» لمشاركة منتخب بلاده في كأس العالم في روسيا، وهو أمر عبرت عنه أيضا حركة حماس، التي عوقب أسراها بقرار إسرائيلي بمنعهم من حضور المونديال تلفزيونيا.

ولا تزال مواقع التواصل الاجتماعي تعج بالتعليقات المتعاطفة مع النجم محمد صلاح، ودفعت الحادثة مشجعي نادي ريال مدريد في غزة على خلاف كل مرة، إلى عدم الاحتفال بالفوز بكأس دوري أندية أوروبا، تضامنا مع «المنتخب الشقيق» و»نجم العرب» على غرار المرات السابقة، وأبدوا تعاطفا كبيرا في تعليقاتهم مع اللاعب المصري.

كذلك شهدت مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على مدافع ريال مدريد، وكتب أحد المعلقين منتقدا أن هذا اللاعب «عار على كرة القدم»، فيما طالب أخرون بتركيز الدعاء على راموس بذكر اسمه كاملا، حتى يكون هدف الدعاء محددا. وجرى نشر تدوينة خاصة تناقلها الكثير من محبي صلاح ومشجعي المنتخب المصري في هذا الخصوص جاء فيها «معلش يا جماعة موضوع الدعاء العشوائي على راموس ده عيب جداً اسمه سيرخيو راموس ومامته اسمها پاكي والرباط الصليبي اسمه curciate ligament».

وبعد مرور ثلاثة أيام على الإصابة العنيفة التي أخرجت محمد صلاح من المباراة باكيا، وهو أمر أثر كثيرا في متابعيه خشية من صعوبة الإصابة، لا يزال المهتمون بكرة القدم في غزة كغيرهم في مصر، يتابعون أخبار إصابة هذا اللاعب، ويتطلعون لشفائه التام من الإصابة قبل انطلاق المونديال العالمي.

وأصيب محمد صلاح، الذي يقود هجوم فريق ليفربول الإنكليزي، في منطقة الكتف خلال تلك المباراة، ما أجبره على الخروج من الملعب بعد نصف ساعة تقريبا، وهو أمر أثر على قوة فريقه الذي خرج خاسرا بنتيجة ثلاثة أهداف إلى هدف واحد.

وفي هذا السياق تمنى الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم «الشفاء العاجل» لصلاح، وكتب على صفحته على موقع «فيس وك» يقول «نتمنى الشفاء العاجل للاعب القدير ذي الخلق الرفيع محمد صلاح مهاجم ليفربول ومنتخب مصر». وأعرب عن أمله في أن يتمكن اللاعب المصري من المشاركة في كأس العالم لكرة القدم، وقال ممتدحا صلاح إنه «مثال مشرف للحركة الرياضية العالمية وجدير بكل هذا الحب والتقدير».

من المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم في روسيا يوم 14 حزيران/ يونيو المقبل، حيث يلعب المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات روسيا والسعودية وأورغواي.

وفي موضوع قريب، له علاقة أيضا بمونديال روسيا، أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان، قرارا لمصلحة السجون الإسرائيلية يقضي بمنع أسرى حركة حماس من مشاهدة تلك المباريات، التي تبدأ الشهر المقبل.

وجاء القرار الإسرائيلي في إطار العقوبات التي تفرضها سلطات الاحتلال على أسرى الحركة، للضغط تجاه إطلاقها سراح الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها في غزة.

وقال اردان انه لا ينوي «السماح للإرهابيين» بمشاهدة المباريات في الوقت الذي تحتجز فيه حماس جنودا ومواطنين إسرائيليين.

ولا يزال الجناح العسكري لحركة حماس يحتجز أربعة إسرائيليين، بينهم جنديان وقعا بالأسر خلال الحرب الأخيرة على غزة صيف عام 2014، ولم تبدأ أي مفاوضات لإطلاق سراحهم بعد.