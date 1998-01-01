عضو كنيست :يجب قصف منازل قادة حماس و بيرتس يصف قصف المقاومة بالرد الأقوى منذ 2014

القدس المحتلة / سما /

طالب أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، جيش الاحتلال بالرد على قصف المقاومة الفلسطينية الذي تعرضت له المستوطنات المحاذية لقطاع غزة

وقال العضو عمير بيرتس، "إن ما جرى في صباح اليوم لا يشبه أي حادث من الحرب الأخيرة في غزة".

وطالب الجيش برد أشد مما كان عليه في الماضي بغض النظر عما إذا كانت حماس أو الجهاد الإسلامي وراء القصف الصاروخي، على حد قوله.

من جانبها نقلت القناة العبرية، عن عضو الكنيست حاييم يلين قوله: " لا فرق من قام بالقصف، حماس أو الجهاد، يجب قصف منازل قادة حماس بغزة، كما فعل الجيش خلال الجرف الصامد" على حد زعمه.