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القضاء الكرواتي يمنع تسليم بوسني مشتبه باغتيال الزواري

الثلاثاء 29 مايو 2018 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القضاء الكرواتي يمنع تسليم بوسني مشتبه باغتيال الزواري



غزة / سما /

منعت المحكمة العليا الكرواتية الاثنين تسليم تونس مواطنا بوسنيا يشتبه في تورطه العام 2016 في اغتيال محمد الزواري احد كوادر حماس.

وقتل الزواري (49 عاما) بحوالى 20 رصاصة داخل سيارته في 15 كانون الاول/ديسمبر 2016 في صفاقس، ثاني اكبر المدن التونسية.

وقالت المحكمة في اعلان "ان المحكمة العليا قبلت استئناف المتهم ورفضت طلب التسليم الذي اصدرته جمهورية تونس".

ومطلع ايار/مايو، اعتبر القضاء الكرواتي في البداية ان "الشروط القانونية لتسليم أ.س المقيم في ساراييفو ليحاكم أمام محكمة تونسية متوفرة" بحسب بيان.

ويعود القرار النهائي لوزير العدل الكرواتي.

وذكر الاعلام الكرواتي ان المشتبه به البوسني آلن كامدزيتشف (46 عاما) اوقف في آذار/مارس في كرواتيا بموجب مذكرة توقيف دولية.

وشارك كامدزيتشف في حرب البوسنة ابان التسعينات في صفوف القوات الخاصة واصبح جنديا محترفا بعد النزاع بحسب الاعلام.

وكانت حركة حماس التي قالت ان الزواري شخصية مهمة متخصصة في تطوير طائرات من دون طيار، اتهمت اسرائيل باغتياله. ولم تعلق اسرائيل على هذه الاتهامات.

#كرواتيا #الزواري

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