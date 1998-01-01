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الطقس : انخفاض ملموس على درجات الحرارة

الثلاثاء 29 مايو 2018 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس : انخفاض ملموس على درجات الحرارة



غزة/سما/

يكون الجو  اليوم الثلاثاء غائماً جزئياً ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون فرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي نهار الاربعاء يكون الجوغائماً جزئياً ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس يكون الجوغائماً جزئياً ومعتدلاً في معظم المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.


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