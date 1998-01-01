فيديو ..اسرائيل تتهم سرايا القدس باطلاق رشقات صاروخية من غزة صوب مستوطنات الاحتلال في النقب

القدس المحتلة/سما/

ذكرت مصادر عبرية ان رشقات من الصواريخ وقذائف الهاون اطلقت صباح اليوم صوب مستوطنات محيط غزة ومركز النقب. وقال شهود عيان اسرائيليون ان منظومة القبة الحديدية اعترضت العديد من الصواريخ التي اطلقت على مستوطنات محاذية لقطاع غزة وفوق بلدة نتيفوت واوفيكيم على بعد 20 كم شرق قطاع غزة.

وطالب جيش الاحتلال المستوطنين بالبقاء قرب الملاجئ وتم ايقاف نقل طلاب للمدارس حتى تلقي تعليمات جديدة من الجيش.

ونقلت القناة 14 العبرية عن جيش الاحتلال بان تقديره بان سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الاسلامي اطلقت صباح اليوم 7 صواريخ ردا على استشهاد 3 من عناصرها اول امس جنوب قطاع غزة اثر قصف الاحتلال لموقعهم شرق رفح .

من جهته شن الطيران الحربي الاسرائيلي عدة غارات جوية على مناطق متفرقة بمدينة غزة صباح اليوم الثلاثاء.

وقال شهود عيان ان الطائرات الاسرائيلة اطلقت اكثر من عشر صواريخ صوب مواقع للمقاومة بحيي الزيتون والشجاعية بغزة

وبحسب الاذاعة العبرية فان القبة الحديدية قامت باعتراض عدد من القذائف اطلقت تجاه البلدات الإسرائيلية . ​

وأضاف أنّه تم وقف جميع سفريات الطلاب الى المدارس مؤقتل و طلب من جميع سكان المستوطنات الدخول الى الملاجئ.

يتبع -