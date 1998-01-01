جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القبة الحديدية" تتصدى

فيديو ..اسرائيل تتهم سرايا القدس باطلاق رشقات صاروخية من غزة صوب مستوطنات الاحتلال في النقب

الثلاثاء 29 مايو 2018 07:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو ..اسرائيل تتهم سرايا القدس باطلاق رشقات صاروخية من غزة صوب مستوطنات الاحتلال في النقب



القدس المحتلة/سما/

 

ذكرت مصادر عبرية ان رشقات من الصواريخ وقذائف الهاون اطلقت صباح اليوم صوب مستوطنات محيط غزة ومركز النقب. وقال شهود عيان اسرائيليون ان منظومة القبة الحديدية اعترضت العديد من الصواريخ التي اطلقت على مستوطنات محاذية لقطاع غزة وفوق بلدة نتيفوت واوفيكيم على بعد 20 كم شرق قطاع غزة.

وطالب جيش الاحتلال المستوطنين بالبقاء قرب الملاجئ وتم ايقاف نقل طلاب للمدارس حتى تلقي تعليمات جديدة من الجيش.

ونقلت القناة 14 العبرية عن جيش الاحتلال بان تقديره بان سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الاسلامي اطلقت صباح اليوم 7 صواريخ ردا على استشهاد 3 من عناصرها اول امس جنوب قطاع غزة اثر قصف الاحتلال لموقعهم شرق رفح .

من جهته شن الطيران الحربي الاسرائيلي عدة غارات جوية على مناطق متفرقة بمدينة غزة صباح اليوم الثلاثاء.

وقال شهود عيان ان الطائرات الاسرائيلة اطلقت اكثر من عشر صواريخ صوب مواقع للمقاومة بحيي الزيتون والشجاعية بغزة 

وبحسب الاذاعة العبرية فان القبة الحديدية قامت باعتراض عدد من القذائف اطلقت تجاه البلدات الإسرائيلية . ​

وأضاف أنّه تم وقف جميع سفريات الطلاب الى المدارس مؤقتل و طلب من جميع سكان المستوطنات الدخول الى الملاجئ.

 

يتبع - 

#غزة #صواريخ #النقب

أخبار ذات صلة

جنود جرحى-ارشيفية

فيديو: تسجيلات لجنود الاحتلال تؤكد وقوع جرحى خلال اشتباكات الخميس مع سرايا القدس

سرايا القدس- ارشيف

هل كانت سرايا القدس تعد لعملية ضخمة ضد اسرائيل من داخل النفق ؟

سرايا القدس -ارشيف

فيديو : رسالة هامة لـ"سرايا القدس" من احد انفاق المقاومة في غزة

سرايا القدس توجه رسالة للاحتلال

فيديو: سرايا القدس توجه رسالة للاحتلال "لا تختبروا المقاومة"

سرايا القدس

فيديو: سرايا القدس تطلق كليب "رهن الاشارة" ماذا يتضمن ؟

شهداء -غزة

صور..7 شهداء بينهم قادة في سرايا القدس جراء قصف الاحتلال نفق للمقاومة شرق خانيونس

الأكثر قراءة اليوم

فيديو ..الرئيس الفرنسي يلتقي اليوم بـ"الرجل العنكبوت" بعد أن أنقذ طفلا من الموت

الرئيس يغادر المستشفى الاستشاري ويؤكد :"سأعود إلى ممارسة عملي اعتبارا من الغد

﻿مستثمر ياباني أقنع ولي العهد السعودي بمنحه 45 مليارا في «أقل من ساعة»

قرار بإعادة فتح البنوك في قطاع غزة اليوم الساعة 12

"كاسر أمواج وغير قابل للاختراق" الكشف عن تفاصيل بناء الجدار البحري على حدود غزة

ديانا حداد: هذه قصة دخولي في الإسلام

كاتب سعودي: أهالي غزة "عيال كلب" ولولا السعودية لماتوا جوعاً

الأخبار الرئيسية

ماجد فرج - ارشيف

هارتس : ماجد فرج التقى وزير الخارجية الاميركي بومبيو في واشنطن الشهر الماضي

هلع المستوطنين

صور: اضرار لمباني وسيارات بعد اطلاق مدافع رشاشة من قطاع غزة الى جنوب اسرائيل

قصف غزة -ارشيفية

استشهاد مقاوم واصابة اخر اثر قصف الاحتلال مراصد للمقاومة شمال قطاع غزة

المونيتور : اسرائيل تشترط نزع سلاح حماس مقابل رفع جزئي للحصار وميناء تحت سيطرتها الامنية

معبر بيت حانون ايرز- ارشيف

شروط إسرائيلية جديدة على الفلسطينيين للسفر عبر معبر بيت حانون "إيرز"