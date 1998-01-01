هارتس : ماجد فرج التقى وزير الخارجية الاميركي بومبيو في واشنطن الشهر الماضي

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة هارتس العبرية عن ان مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج اجتمع سرا الشهر الماضي في واشنطن مع وزير الخارجية الاميريكية مايك بومبيو .

وقالت الصحيفة ان اللقاء تم قبل ايام من تعيين بومبيو وزيرا للخارجية الاميركية وان اللقاء تم بصفته رئيس للسي اي ايه وانه تناول قضايا استخبارية اقليمية اضافية الى عملية السلام المتوقفة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها ان المحادثات الامنية بين السلطة الفلسطينية وواشنطن لم تتوقف رغم مقاطعة السلطة للادارة الاميركية بسبب قرارها نقل السفارة الى القدس .

وتابعت الصحيفة ان الرئيس الاميركي سيكشف عن خطته للسلام "صفقة القرن" بين الفلسسطينيين واسرائيل والتي ستشمل ايضا وقفا لاطلاق النار في غزة.

وابلغت المصادر الفلسطينية هارتس بان اللقاء بين فرج وبومبيو تناول ايضا انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني والذي عقد بعد ايام من اللقاء المذكور موضحة ان واشنطن وتل ابيب تنظران للموضوع الفلسطيني من زاوية امنية ولذلك كان مهما لقاء وزير الخارجية الاميركي لفرج .

وتابعت الصحيفة ان وزير الخارجية الاميركي يبدي اهتماما اكبر بقضايا الشرق الاوسط ولاجل ذلك زار نل ابيب وعمان والرياض في اول جولة له مشيرة الى ان فرج وبعض الاوساط الفلسطينية يرون انه من المفيد استمرار اللقاءات مع اطراف اخرى في الادارة الاميريكية رغم عدم تقدير السلطة للمبعوث الاميركي لعملية السلام غرينبلات وصهر الرئيس الاميركي كوشنير.

واوضحت الصحيفة ان اللقاء يظهر اهتمام الادارة الاميركية بصحة الرئيس عباس ورغبتها بضمان استقرار في مناطقها في مرحلة ما بعد عباس.