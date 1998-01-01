رئيس بلدية مستوطنة "سديروت" : نأمل بأن يتم الرد بقوة في غزة

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس بلدية سديروت "ألون ديفيدي" مساء اليوم الأثنين، : "أنا مقتنع بأن وزير الحرب ورئيس هيئة الاركان يعتبرون ما حدث اليوم خطير جدا ونأمل بأن يتم الرد بقوة في غزة".

وأضاف تعليقاً على إصابة منازل وسيارات بأعيرة نارية رشاشة زعم أنها أطلقت من غزة مساء اليوم: "حماس تحاول بكل طريقة تعطيل روتين حياتنا، وإزعاجنا لكننا لن نمنحها هذه الفرصة، الرصاصة بالنسبة لنا مثل الصاروخ".

من جانبه قال عضو الكنيست عمير بيرتس إنه يجب أن نوضح لحماس بأننا لن نقبل استمرار إطلاق النار.

ترجمة مؤمن مقداد