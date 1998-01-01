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الرجوب يتصل هاتفياً للإطمئنان على سلامة محمد صلاح

الإثنين 28 مايو 2018 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يتصل هاتفياً للإطمئنان على سلامة محمد صلاح



رام الله / سما /

أجرى رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، اتصالا هاتفيا نظيره المصري هاني أبو ريدة اليوم الاثنين، للاطمئنان على سلامة لاعب منتخب مصر محمد صلاح.

وأكد أبو ريدة للرجوب، أن صلاح يخضع للعلاج، وأن حالته في تحسن مستمر، وأنه سيلتحق ببعثة المنتخب المصري للمشاركة في مباراته الثانية في المونديال أمام المنتخب الروسي المضيف يوم 19 حزيران القادم.

وأشار إلى أن المنتخب المصري يخوض حالياً معسكراً تدريبياً في إيطاليا استعداداً لنهائيات كأس العالم.

في سياق متصل، دعا أبو ريدة اللواء الرجوب لحضور المباراة الأولى للمنتخب المصري أمام منتخب الأورغواي يوم 15 من الشهر المُقبل، حيث أكد الرجوب حضوره المباراة، آملاً أن يحقق المنتخب المصري نتائج إيجابية في مبارياته ضمن نهائيات كأس العالم.

#الرجوب #محمد صلاح

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