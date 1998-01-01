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وزير الأمن الإسرائيلي يقرر منع تسليم جثة الشهيد عويسات

الإثنين 28 مايو 2018 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الأمن الإسرائيلي يقرر منع تسليم جثة الشهيد عويسات



القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة العبرية الثانية، مساء اليوم الاثنين، أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان قرر منع تسليم جثة الشهيد الأسير عزيز عويسات.

وبحسب القناة التلفزيونية الاسرائيلية، فإن "الشاباك" ومصلحة السجون، وكذلك الشرطة الاسرائيلية عارضوا هذا القرار.

واشار المعترضون على قرار أردان بان مثل هذا القرار قد يتسبب في اندلاع موجة احتجاجات فلسطينية، خاصةً في شهر رمضان، وقد يزيد من تعقيد الاوضاع بشأن قضية جثث الجنود الاسرائيليين لدى حماس.

وحسب القناة التلفزيونية الاسرائيلية فإن القرار النهائي بشأن ذلك سيكون بيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأشارت إلى أن أرادن يبرر قراره بأن مثل هذه الخطوة لن تؤدي إلى صدامات واضطرابات في القدس، وأن الهدف منها هو الضغط على حماس لإعادة جثث الجنود الاسرائيليين.

#عويسات #جثة

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