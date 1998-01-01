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انطلاق صافرات الإنذار

صور: اضرار لمباني وسيارات بعد اطلاق مدافع رشاشة من قطاع غزة الى جنوب اسرائيل

الإثنين 28 مايو 2018 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: اضرار لمباني وسيارات بعد اطلاق مدافع رشاشة من قطاع غزة الى جنوب اسرائيل



القدس المحتلة / سما /

دوت مساء اليوم الاثنين صافرات الإنذار في البلدات المحيطة في قطاع غزة، واتضح لاحقا انها انطلقت بسبب رصاصات من مدافع رشاشة جاءت من قطاع غزة الى بلدة سديروت في جنوب إسرائيل.

وقال الناطق الإعلامي لبلدية سديروت في جنوب إسرائيل :"انه في اعقاب سمع دوي صافرات الإنذار بالمنطقة اتضح ان مركبة ومباني تضررت من رصاصات بنادق من مناطق في قطاع غزة".

وذكرت صحيفة يديعوت العبرية ان المركبة التي تضررت تعود لضابط الامن في مستوطنة سديروت .

وفي ذات السياق افاد شهود عيان بغزة ان المضادات الأرضية التابعة للمقاومة اطلقت نيرانها على طائرات الاحتلال شمال القطاع.

يتبع..



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#غزة #سديروت #مدافع

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