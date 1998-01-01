جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأونروا: عدد كبير من جرحى غزة سيعانون من إعاقات طويلة الأمد

الإثنين 28 مايو 2018 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: عدد كبير من جرحى غزة سيعانون من إعاقات طويلة الأمد



غزة / سما /

قالت منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، إنه بناءً على طبيعة الإصابات خلال مسيرات العودة في قطاع غزة، فإن عددا كبيرا من المرضى سيعانون من إعاقات طويلة الأمد، وسيتطلبون جلسات علاج طبيعي مكثفة خلال الأشهر القادمة، ويشمل ذلك الاحتياجات المساعدة في توفير أطراف صناعية وأجهزة طبية مساعدة إضافة إلى الدعم النفسي.

وناشدت "الأونروا"، في تقرير الوضع الطارئ، اليوم الاثنين، شركاؤها أن يخطوا إلى الأمام لدعم النظام الصحي في غزة، وتمكينها من توفير الرعاية والمتابعة المناسبة للمرضى، وتلبية الاحتياجات على المدى المتوسط والبعيد. داعية إلى احترام حق الفلسطينيين في غزة بالتجمع السلمي والتعبير، ومنع مزيد من الإصابات والخسارة في الأرواح.

وبحسب تقرير منظمة الصحة العالمية الصادر في 22 مايو، استشهد 117 شخصا منذ بداية مظاهرات "مسيرات العودة الكبرى" في 30 مارس، من بينهم 7 أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 عاما من مدارس "الأونروا"، في حين وصل عدد الجرحى في ظل استمرار المظاهرات إلى 13,190، بما فيهم 1136 طفلا، ومن ذلك الرقم أيضاً جرح 3,630 شخصا بالرصاص الحي، منهم 332 شخصا في حالة الخطر.

وأشار تقرير المنظمة، الى تسبب هذه الجروح في 5 حالات بتر في الأطراف العلوية، و27 حالة بتر في الأطراف السفلية.

ويعاني القطاع الصحي في غزة، وفق التقرير، من أزمة انقطاع الكهرباء والنقص الشديد في الأدوات وكذلك الأطقم العاملة، حيث بالكاد يستطيع التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة من الجرحى، وقد زاد عدد الحالات من استهلاك ونفاد المستلزمات الطبية، وعرقلت الوصول إلى الرعاية الصحية للحالات غير الحرجة، وتم تأجيل آلاف العمليات الجراحية الاختيارية وذلك حتى إشعار آخر.
وجاء في التقرير أنه منذ 30 مارس، تم معالجة حوالي 1,600 شخص في مراكز "الأونروا" الصحية في مختلف أنحاء قطاع غزة، حيث توجه المرضى لمراكز "الأونروا" الصحية لخدمات الرعاية ما بعد العمليات. ومع ذلك، فإن عدد من المرضى الذين ذهبوا إلى الرعاية الطبية لدى "الأونروا" تتطلب حالاتهم البقاء وتلقي العلاج بالمستشفى، حيث لم يتمكنوا من البقاء في المستشفيات بسبب القدرة الاستيعابية المحدودة للمستشفيات.
 

#الأونروا #جرحى #غزة

أخبار ذات صلة

ابو عبيدة : معركتنا في الاعداد طويلة ومستمرة ومتصاعدة

مأمون ابو شهلا

ابو شهلا: خطة طويلة لتخليص غزة من وضعها غير الطبيعي الذي تعيشه الآن

بوشاك

بوشاك : الأزمات التي تعصف بغزة هي الأسوأ منذ سنوات طويلة.

حدود غزة

هيئة حقوقية: 54 من جرحى المجزرة الإسرائيلية في حالة “موت سريري”

عملية بيتاح تكفا - ارشيف

فيديو ...خمسة جرحى بعمليتي طعن وإطلاق رصاص في بيتح تكفا

7 مصابين من غزة يصلون الأردن لتلقي العلاج

استمرار وصول جرحى غزة إلى المستشفيات المصرية و 7 مصابين يصلون الأردن

الأكثر قراءة اليوم

فيديو ..الرئيس الفرنسي يلتقي اليوم بـ"الرجل العنكبوت" بعد أن أنقذ طفلا من الموت

﻿مستثمر ياباني أقنع ولي العهد السعودي بمنحه 45 مليارا في «أقل من ساعة»

"كاسر أمواج وغير قابل للاختراق" الكشف عن تفاصيل بناء الجدار البحري على حدود غزة

قرار بإعادة فتح البنوك في قطاع غزة اليوم الساعة 12

تيريزا ماي تمتنع عن استقبال ترامب في لندن والسبب؟

جيش الاحتلال يزعم العثور على طائرة تصوير مفخخة أطلقت من غزة

ماكرون : السعودية اعتقلت الحريري لعدة اسابيع ولولا تدخلنا لاندلعت حرب في لبنان

الأخبار الرئيسية

هلع المستوطنين

صور: اضرار لمباني وسيارات بعد اطلاق مدافع رشاشة من قطاع غزة الى جنوب اسرائيل

قصف غزة -ارشيفية

استشهاد مقاوم واصابة اخر اثر قصف الاحتلال مراصد للمقاومة شمال قطاع غزة

المونيتور : اسرائيل تشترط نزع سلاح حماس مقابل رفع جزئي للحصار وميناء تحت سيطرتها الامنية

معبر بيت حانون ايرز- ارشيف

شروط إسرائيلية جديدة على الفلسطينيين للسفر عبر معبر بيت حانون "إيرز"

الرئيس عباس

الرئيس يغادر المستشفى الاستشاري ويؤكد :"سأعود إلى ممارسة عملي اعتبارا من الغد