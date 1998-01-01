دبور يلتقي وفداً من الحزب التقدمي الاشتراكي

رام الله / سما /

التقى سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور، اليوم الاثنين، وفداً من الحزب التقدمي الاشتراكي.

ونقل الوفد الذي ضم أمين السر العام ظافر ناصر، والنائبين في البرلمان اللبناني بلال عبد الله، وهادي أبو الحسن، وعضو قيادة الحزب بهاء أبو كروم، تقدير قيادة الحزب والرئيس وليد جنبلاط، لقرار الرئيس محمود عباس بمنح الوزير غازي العريضي الجنسية الفلسطينية.

وجرى خلال اللقاء استعراض للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجرائم الاسرائيلية المستمرة ضد ابناء شعبنا ومقدساته المسيحية والاسلامية.

واكد الوفد موقف الحزب المبدئي الدائم الى جانب القضية الفلسطينية، مشدداً على دعم انجاز المشروع الوطني الفلسطيني.

وتم خلال اللقاء بحث الوضع الفلسطيني في لبنان من كافة جوانبه، وأكد الوفد ضرورة تحسين الظروف الحياتية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، كما هنأ الوفد بشفاء الرئيس محمود عباس ومغادرته المستشفى لمزاولة اعماله.

وجرى التأكيد على العلاقة التاريخية التي جمعت الزعيمين ياسر عرفات وكمال جنبلاط، ومع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في متابعة مسيرة النضال.

كما استقبل السفير دبور ممثل حركة الجهاد الاسلامي في لبنان احسان عطايا.

وجرى خلال اللقاء بحث الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة ضد ابناء شعبنا، وبحث الوضع في المخيمات الفلسطينية والظروف المعيشية والحياتية لأبناء شعبنا في لبنان.