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نادي الأسير: تدهور خطير على الوضع الصحي للأسير حسان التميمي

الإثنين 28 مايو 2018 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال نادي الأسير الفلسطيني مساء اليوم الاثنين أن إدارة معتقلات الاحتلال نقلت الأسير حسان عبد الخالق مزهر التميمي (18 عاماً) إلى مستشفى "شعاري تسيدك" الإسرائيلي إثر  تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي حيث يعاني الأسير التميمي من خلل في أنزيمات الدم وهو معتقل منذ نحو شهرين.

وأوضح نادي الأسير أن محاميه أحمد صفية وصل إلى المستشفى حيث يتواجد الأسير التميمي وأكد أن الأسير التميمي يعاني وضعاً خطيراً. وقال المحامي صفية : "أنه وحين وصولي إلى غرفة الأسير لم يكن أي من الطاقم الطبي بجانبه رغم خطورة وضعه الظاهرة والماثلة عليه، وبعد أن استدعيتُ الطاقم الطبي تم وضعه على الفور تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، ورغم وجود قرار بنقله إلى العناية المكثفة بشكل فوري، إلا أنهم قاموا بنقله للعناية بعد أكثر من ساعتين على الأقل."

وبين نادي الأسير أن إدارة سلطات الاحتلال وعلى ما يبدو حينما تيقنت أن وضع الأسير وصل إلى مرحلة الخطر الشديد، أبلغت محامي نادي الأسير أنها قررت الإفراج عنه علماً أن جلسته لم يحن وقتها، رغم المطالبات المتكررة بالإفراج عنه سابقاً.

 وعلى ضوء ذلك اعتبر نادي الأسير أن قرار نيابة الاحتلال المتأخر بالإفراج عنه لا يمكن تفسيره إلا بمحاولة للتنصل من المسؤولية عن الوضع الصحي الخطير الذي وصل إليه الأسير، وكذلك التنصل من أي احتمال يمكن أن يواجه مصيره، وجدد تأكيده على أن المسؤول الأول والأخير عما وصله إليه الأسير هي سلطات الاحتلال بكافة أجهزتها وعلى رأسها إدارة معتقلات الاحتلال.

ومن الجدير ذكره أن الأسير التميمي اُعتقل قبل نحو شهرين وهو من بلدة دير نظام قضاء محافظة رام الله والبيرة.

#نادي الأسير #حسان التميمي

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