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حريقان بفعل طائرات ورقية قرب ابو سالم وشرق غزة

الإثنين 28 مايو 2018 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
حريقان بفعل طائرات ورقية قرب ابو سالم وشرق غزة



غزة / سما/
اندلع حريق كبير عصر اليوم الاثنين بمنطقة كرم ابو سالم داخل الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.وتمكن شبان فلسطينيون من اسقاط طائرة ورقية تحمل شعلة نارية على بعد مئات الامتار من الحدود قرب "كيبوتس كرم ابو سالم" ما ادى الى اشتعال حريق كبير.
ووصلت قوات من الدفاع المدني الاسرائيلي لاطفاء الحريق الذي تصاعدت منه اعمدة من الدخان.وفي وقت سابق اندلع حريق اخر في المناطق الزراعية بمنطقة نحل عوز شرق مدينة غزة.وكانت مواقع اسرائيلية قالت ان خسائر اقتصادية ضخمة في المستوطنات الاسرائيلية المحاذية لقطاع غزة نتيجة الحرائق.وأشارت المواقع الى احتراق مئات الدونمات الزراعية نتيجة الحرائق.
 
#كرم ابو سالم #غزة #حريق

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