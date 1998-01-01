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استشهاد مقاوم واصابة اخر اثر قصف الاحتلال مراصد للمقاومة شمال قطاع غزة

الإثنين 28 مايو 2018 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد مقاوم واصابة اخر اثر قصف الاحتلال مراصد للمقاومة شمال قطاع غزة



غزة / سما /

   
استشهد مقاوم فلسطيني وأصيب آخر، مساء اليوم الاثنين، إثر استهداف قوات الاحتلال لنقاط رصد للمقاومة الفلسطينية شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة  بأن المواطن محمد أحمد الرضيع (25 عاماً) استشهد خلال استهداف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية لعدد من نقاط الرصد التابعة للمقاومة الفلسطينية شمال بلدة بيت لاهيا.

و أطلقت المدفعية الإسرائيلية، ، عدة قذائف باتجاه ثلاثة مراصد للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

وبحسب مصادر محلية، فإن القصف استهدف مراصد شمال بلدة بيت لاهيا وكذلك شمال بلدة بيت حانون شمال القطاع.

فيما ادعى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن قوة عسكرية تعرضت لإطلاق نار على حدود شمال القطاع دون إصابات.

#الاحتلال #قصف #غزة

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