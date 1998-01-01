الرويضي: منظمة التعاون تناقش قضية فلسطين ووقفية الاونروا

القدس المحتلة/سما/

قال ممثل منظمة التعاون الاسلامي في فلسطين السفير أحمد الرويضي إن المنظمة تواصل نقاشاتها مع الدول الاسلامية فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني وتتضمن: الحماية الدولية لشعبنا وتفعليها من قبل المجموعة الاسلامية في مجلس الامن وضرورة استمرار دعم القدس والخطة التنموية الحكومية وانشاء وقفية للأونروا.

وأضاف الرويضي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الاثنين أنه بعد انهاء المنظمة لنقاشاتها سيصار إلى وضع توصيات بشأنها من قبل الأمانة العامة. من جهة ثانية، أدان الرويضي سياسة الترهيب والقتل بدم بارد التي يقوم بها الاحتلال واخرها اطلاق جنوده النار تجاه فتاة أمس لمجرد أنها قطعت طريق القطار الخفيف.