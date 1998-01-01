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شروط إسرائيلية جديدة على الفلسطينيين للسفر عبر معبر بيت حانون "إيرز"

الإثنين 28 مايو 2018 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
شروط إسرائيلية جديدة على الفلسطينيين للسفر عبر معبر بيت حانون "إيرز"



القدس/سما/

أعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، عن إجراءات جديدة للمسافرين عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة.

وأوضحت سلطات الاحتلال، أن الإجراءات الجديدة بشأن التجار تتضمن: منع إدخال حقيبة جامدة، تقييد وزن الحقيبة لـ 20 كغم للشخص، ومنع إدخال أجهزة إلكترونية (ماعدا الهاتف المحمول فقط)، وكذلك منع إدخال الغذاء ومواد التجميل.

وبشأن زيارة المعتقلين في سجون الاحتلال، تتضمن الإجراءات منع إدخال حقيبة جامدة، تقييد وزن الحقيبة لـ 20 كغم للشخص، منع إدخال أجهزة إلكترونية بما فيها الهاتف المحمول أيضًا، بالإضافة إلى منع إدخال مواد التجميل، فيما يسمح فقط بإدخال الغذاء (استخدام الشخصي).

وفيما يتعلق بالحالات الإنسانية، منع إدخال حقيبة جامدة، تقييد وزن الحقيبة لـ 20 كغم للشخص، ومنع إدخال أجهزة إلكترونية (ماعدا الهاتف المحمول فقط أو أجهزه طبيه)، منع إدخال مواد التجميل، فيما يسمح فقط بإدخال الغذاء (استخدام الشخصي).

وبشأن الفلسطينيين موظفي المنظمات الدولية، والفلسطينيون المسافرون إلى الخارج (شتل): يتم منع إدخال حقيبة جامدة، تقييد وزن الحقيبة لـ 20 كغم للشخص، ومنع إدخال أجهزة إلكترونية (ماعدا الهاتف المحمول فقط)، وكذلك منع إدخال الغذاء ومواد التجميل.

إسرائيليون: منع إدخال حقيبة جامدة، تقييد وزن الحقيبة لـ 20 كغم للشخص، فيما يسمح بإدخال أجهزة إلكترونية (يخضع لتوقيع إبلاغ قانوني)، ومواد التجميل (لاستخدام شخصي فقط)، ويمنع إدخال الغذاء.

الأجانب: السماح بإدخال حقيبة جامدة وأجهزة إلكترونية (يخضع لتوقيع إبلاغ قانوني) وكذلك إدخال الغذاء ومواد التجميل.

وأوضح جيش الاحتلال أن مواد التجميل تشمل (الشامبو، الصابون، الكريمات، مواد تنظيف، عطور، معجون أسنان والخ)، فيما يُسمح بإدخال جميع الأجهزة الطبية الشخصية.

وأشار إلى أنه يُسمح بإدخال غداء للأطفال ولأصحاب تصاريح الاحتياجات الإنسانية، فيما يمنع منعًا باتًا نقل أغراض ليست من ممتلكاتك.

ودعت سلطات الاحتلال الفلسطينيين الذين يمرّون عن طريق معبر "إيرز" وهم متوجّهون الى "إسرائيل" التحقق مما إذا كانت الأمتعة التي يحملونها تفي بالإجراءات الجديدة، مشيرًة إلى أن التوجهات للفلسطينيين العائدين الى القطاع تبقى دون تغيير.

#بيت حانون #ايرز #مسافرين

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