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وزير العدل يلتقي مديرة الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي

الإثنين 28 مايو 2018 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

 التقى وزير العدل علي أبو دياك في مكتبه برام الله اليوم الاثنين، مديرة الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي كرستينا ناتولي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.

 وحضر الاجتماع وكيل الوزارة محمد أبو سندس، والوكيل المساعد عبد الناصر دراغمة، ومشرف وحدات التخطيط والنوع الاجتماعي وحقوق الانسان سامر شرقاوي.

 وأشاد أبو دياك بموقف ايطاليا الداعم لشعبنا الفلسطيني في كافة المجالات ودعمها الثابت لاستكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية ومؤسسات قطاع العدالة.

 من جانبها، أكدت أهمية استمرار التعاون والتواصل لاستكمال دعم مشاريع الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي.

 وتم استكمال منافشة الانشطة المزمع تنفيذها والعمل عليها ضمن مشروع "كرامة" الممول من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي مع الفريق الفني في الوزارة، والذي يتضمن عقد ورشات عمل في مجالات مختلفة أبرزها مواءمة التشريعات، ودعم فني لوحدة حقوق الإنسان في وزارة العدل من خلال خبراء ومختصين من التعاون الايطالي، وتطوير دليل فني للرقابة على مراكز الاصلاح والتأهيل.

#الوكالة الايطالية #وزير العدل

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