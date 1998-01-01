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الشرطة تضبط وتتلف 52 مركبة غير قانونية في الخليل

الإثنين 28 مايو 2018 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل/ سما/

 ضبطت الشرطــة اليوم الاثنين، 52 مركبة غير قانونية تم إتلافها في أنحاء مختلفة من محافظة الخليل.

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وأثناء عمل دوريات شرطة المرور في شوارع المحافظة بهدف تنظيم السير والحفاظ على الأمن والنظام العام وفحص المركبات والتأكد من قانونيتها , فقد تم فحص 200 مركبة وضبط 52 مركبة غير قانونية منها ". 

وأضاف البيان بأنه قد تم إتلاف هذه المركبات بعد التأكد تماماً من عدم قانونيتها وصلاحيتها للسير على الطرقات، حيث تم مخالفة سائقيها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

هذا وطالب البيان الاخوة المواطنين الى عدم استخدام المركبات غير القانونية حفاظا على حياتهم، مؤكداً على أن العمل مستمر للقضاء على هذه الظاهرة السلبية.

#الشرطة #الخليل

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