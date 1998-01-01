الشاباك: نسبة منفذي العمليات من الحاصلين على "لم الشمل" ارتفع بنسبة 100%

القدس/سما/

أكد جهاز الامن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الاثنين، أن عدد الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات من بين الحاصلين على لم شمل ارتفع بنسبة 100%.

وبحسب ما نقلت الإذاعة الرسمية العبرية ، فإن المعطيات التي عرضها "الشاباك" اليوم أمام أعضاء لجنة الخارجية والامن البرلمانية، أظهرت ارتفاعا نسبته 100% طرأ على عدد العمليات الكبيرة التي نفذت خلال السنوات الثلاث الأخيرة على ايدي فلسطينين حصلوا على "المواطنة الاسرائيلية" بحكم لم الشمل وذلك بالمقارنة مع السنوات الأربع عشرة التي سبقتها.

وأضافت أنه منذ عام 2015 نفذ فلسطينيون حاصلون على لم الشمل 26 عملية كبيرة، وذلك بالمقارنة مع 13 عملية نفذت بين عام 2001 وعام 2014.

وكانت إسرائيل قد سنت قانونا في العام 2003 يمنع منح الجنسية الاسرائيلية لفلسطينيين يتزوجون من مواطنين إسرائيليين وذلك لأسباب أمنية.