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أكثر الأعشاب فائدة لجسم الإنسان!

الإثنين 28 مايو 2018 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر الأعشاب فائدة لجسم الإنسان!



وكالات / سما /

حدد خبراء التغذية قائمة بمجموعة من الأعشاب الخضراء (النباتات) الأكثر فائدة للصحة وخاصة بعد انقضاء فصل الشتاء.

ونشرت مجلة "Archyworldys" العلمية مقالا عن أكثر الأعشاب فائدة للجسم والتي تساعد على سد نقص الفيتامينات لدى الإنسان بعد مرور فصل الشتاء.

وجاءت نبتة الحميض البري في قائمة المواد المفيدة لأنها تساعد على تعزيز عمل القلب والأوعية الدموية كما تساهم في تقوية الرؤية.

أما نبتة الهندباء بزهورها وأوراقها الصفراء فهي تمتلك تأثير مضادات الالتهابات ويمكن أن تساعد على التعامل بسرعة مع نزلات البرد.

وحل الفجل في المترتبة الثالثة من حيث أهميته في بداية فصل الربيع فهو يساعد على استقرار عملية الأيض ويحسن الهضم.

واحتل الملفوف المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر المواد فائدة في شهر مايو باعتباره طاردا للسموم. ثم السبانخ لغناها باليود، وهو مفيد للأشخاص الذين يعانون من أمراض الغدد الصماء.

#الأعشاب #الجسم

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