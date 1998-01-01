نادي العاصمة يفتتح الدوري السنوي لفروسية قفز الحواجز

القدس المحتلة / سما /

افتتح نادي العاصمة للفروسية الدوري السنوي لفروسية قفز الحواجز،في مقر النادي ببيت حنينا.

وتنافس المشاركون بكل قوة وجدارة وروح رياضية عالية، وجاءت النتائج على النحو التالي: فئة المبتدئين ال X : حل في المركز الاول الفارس محمد الشويكي، وفي المركز الثاني الفارس عطوان ربايعة، و في المركز الثالث الفارس آدم ابو الشكر.

فئة ال ٦٠ سم: جاء في المركز الاول الفارس عادل ابو الشكر، و في المركز الثاني الفارس خالد ابو الهوى، و المركز الثالث الفارس رامي العيسى.

فئة ال ٨٠ سم : حل في المركز الاول الفارس بسام احمد موسى، و في المركز الثاني الفارس ضياء خضر، المركز الثالث الفارس آدم ابو القيعان.

فئة ال ١١٠ سم : حل في المركز الاول الفارس محمد ابو غنام، و المركز الثاني الفارس محمد الجعبري، و المركز الثالث الفارس محمد ابو غربية

قام بتنظيم البطولة المدربين الوطنيين رامي موسى العناتي وعبير حنيطي، وبإدارة الفارس ابراهيم ابو القيعان ومجموعة من فرسان نادي العاصمة.