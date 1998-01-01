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نادي العاصمة يفتتح الدوري السنوي لفروسية قفز الحواجز

الإثنين 28 مايو 2018 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي العاصمة يفتتح الدوري السنوي لفروسية قفز الحواجز



القدس المحتلة / سما /

افتتح نادي العاصمة للفروسية الدوري السنوي لفروسية قفز الحواجز،في مقر النادي ببيت حنينا.

وتنافس المشاركون بكل قوة وجدارة وروح رياضية عالية، وجاءت النتائج على النحو التالي:  فئة المبتدئين ال X : حل في المركز الاول الفارس محمد الشويكي، وفي المركز الثاني الفارس عطوان ربايعة، و في المركز الثالث الفارس آدم ابو الشكر.

 فئة ال ٦٠ سم:  جاء في المركز الاول الفارس عادل ابو الشكر، و في المركز الثاني الفارس خالد ابو الهوى، و المركز الثالث الفارس رامي العيسى.

 فئة ال ٨٠ سم :  حل في المركز الاول الفارس بسام احمد موسى، و في المركز الثاني الفارس ضياء خضر، المركز الثالث الفارس آدم ابو القيعان.

 فئة ال ١١٠ سم  : حل في المركز الاول الفارس محمد ابو غنام، و المركز الثاني الفارس محمد الجعبري، و المركز الثالث الفارس محمد ابو غربية 

قام بتنظيم البطولة المدربين الوطنيين رامي موسى العناتي وعبير حنيطي، وبإدارة الفارس ابراهيم ابو القيعان ومجموعة من فرسان نادي العاصمة.  

#نادي العاصم #نادي العاصمة #الفروسية

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