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بطولة الوفاء لشهداء مسيرة العودة

الإثنين 28 مايو 2018 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
بطولة الوفاء لشهداء مسيرة العودة



غزة / سما /

أسدل الستار عن فعاليات بطولة الوفاء لشهداء مسيرة العودة الكروية التي جرت أحداثها على ملعب العميد المعشب بمدينة غزة وبرعاية وإشراف الاتحاد الوطني الفلسطيني للرياضة للجميع والألعاب الشعبية بمحافظات الجنوب وبرعاية مجلس الإدارة.

وقد شاركت بالبطولة أربعة منتخبات تمثل مختلف مناطق مدينة غزة .

وتحدث أسامة فلفل وأكد على أن هذه البطولة تحمل أسماء الوفاء للشهداء ، وأشار إلى أن الاتحاد حرص على تنفيذ هذه البطولة لتعزيز حالة الصمود ولتظل أسماء الشهداء خالدة في ذاكرة الأجيال والتأكيد على حق العودة ،وشكر نادي غزة الرياضي ولجان وكوادر الاتحاد على جهودهم المخلصة ومحمد السقا مدير ملعب العميد المعشب على جهوده و تعاونه الايجابي مع الاتحاد

وقد وصل إلى الدور النهائي بعد سهرة رمضانية رياضية كروية حافلة بالإثارة والمتعة وحضور جماهيري لافت فريق الناصرة وفريق الرملة وتمكن فريق الناصرة من الظفر بلقب بطولة الوفاء لشهداء لمسيرة العودة بعد أن نجح في اقتناص الفوز بعد مباراة ساخنة وقوية في شوطيها وإحكامه السيطرة على مجريات الأمور في الشوط الثاني.لينهي المباراة لصالحة بنتيجة 3/1" مثل فريق الناصرة " شهداء العاصفة، ومثل فريق الرملة" فريق شركة الكهرباء

وفي نهاية البطولة قام أسامة فلفل وكبار الرياضيين والشخصيات ومجلس الإدارة بتتويج الفائزين وسط أجواء رمضانية اتسمت بالمحبة والتسامح والأخلاق الرياضية العالية.

#بطولة الوفاء #مسيرة العودة

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