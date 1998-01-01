فلسطين تفوز بالمرتبة الثالثة في حفظ القرآن الكريم وتجويده في تركيا

رام الله / سما /

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف إدعيس عن فوز فلسطين بالمرتبة الثالثة في حفظ القرآن الكريم، وتجويده في مسابقة تركيا الدولية، في حفظ القرآن الكريم، وحسن تلاوته، وذلك بفوز الحافظ لكتاب الله تعالى ساهر نافز الاسمر، والتي شارك فيها أكثر من 60 دولة من العالمين العربي، والإسلامي.

وأشار الشيخ ادعيس في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الاثني، إلى أن الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للقرآن الكريم تلعب دورا بارزا وهاما في مجال إعداد جيل من الشباب الفلسطيني المتميز، والمتسلح بالقرآن الكريم، قادر على المنافسة والفوز في جميع المشاركات التي يخوضها على المستوى المحلي أو الدولي .

وبين أن هذا الفوز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها الوزارة، والتي سبق وأن فازت بمراتب متقدمة في كل من: الكويت، والأردن، وموريتانيا، والسعودية، وتونس، والمغرب، والإمارات، وغيرها .