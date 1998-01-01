جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

الحكم على الأسير وليد دقة بالسجن عامين إضافيين

الإثنين 28 مايو 2018 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم على الأسير وليد دقة بالسجن عامين إضافيين



الناصرة/سما/
 

أصدرت المحكمة المركزية في بئر السبع، صباح اليوم الإثنين، قرارا يقضي بإضافة سنتين إضافيتين على حكم الأسير وليد دقة (58 عاما) ابن مدينة باقة الغربية.

ويأتي هذا الحكم بادعاء ضلوع الأسير دقة في قضية إدخال هواتف نقالة للأسرى السياسيين، والتي دخل على أثرها النائب السابق، د. باسل غطاس، إلى السجن لمدة عامين.

وقالت زوجة الأسير وليد دقة، سناء دقة، لـ" 48"، إن "القرار بمثابة صدمة بالنسبة لنا، سيما وأننا كنا ننتظر أن يعانق زوجي الحرية بعد 4 سنوات بعدما قضى 33 عاما داخل السجون الإسرائيلية، ومع هذا القرار فإنه سينهي محكوميته في العام 2025".

وأضافت أن "الحكم جاء على خلفية إدخال هواتف نقالة لأسرى، والتي دخل على أثرها النائب السابق، د. باسل غطاس، إلى السجن لمدة عامين، ومن هذا المنطلق هم يعتبرون بأن وليد لعب دورا مركزيا في القضية، وعلى هذا الأساس كانت لديهم نية بألا يكون الحكم أقل من الذي فرض على غطاس".

وأضافت أن "ادعاءات النيابة العامة كانت بأن الأسير وليد دقة خطير وكان يخطط لإدخال الهواتف النقالة لأسرى آخرين، وهذا ما اعتبروه أيضًا دعما للإرهاب بخلاف ما ينظر إليه زوجي من عمل إنساني من الدرجة الأولى من أجل التواصل بين الأسرى وذويهم".

وأكدت أنه "لا توجد لدينا نية للاستئناف على القرار الصادر بسبب عدم ثقتنا بجهاز القضاء الإسرائيلي".

وختمت دقة بالقول إن "الأسير وليد دقة أقوى وأصلب منهم بدون شك، وهو يستمد ذلك من صمود شعبه وقضيته العادلة".

يشار إلى أن الأسير دقة معتقل منذ العام 1986، وقد صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد 37 عاما، ويعاني منذ سنوات من أوضاع صحية غاية في الخطورة، يستدعي تواجده بين الأسرى لمتابعته ورعايته، والإبقاء على حالة متابعة طبية دائمة لوضعه الصحي


أخبار ذات صلة

الحكم بالسجن المشدد 20 عاما على محمد مرسي

مصر: الحكم على أحمد نظيف بالسجن بتهمة فساد

مصر: الحكم على 9 ناشطين سياسيين بالسجن سنتين لمشاركتهم في تظاهرة

مصر : الحكم بالسجن على 78 متظاهراً قاصراً من مؤيدي جماعة الإخوان

الحكم على مرشد الاخوان بالسجن المؤبد في قضية اقتحام سجن بورسعيد

بالفيديو..الحكم على مرسى و7 متهمين بالسجن 15 عاماً بقضية التخابر مع قطر

الأكثر قراءة اليوم

صورة.. هل سيشارك محمد صلاح في كأس العالم؟

بالاسماء. الداخلية بغزة تعلن عن آلية السفر عبر معبر رفح يومي الإثنين والثلاثاء

فيديو: شرطة الاحتلال تطلق النار على امرأة في القدس واصابتها بجروح خطيرة

﻿مستثمر ياباني أقنع ولي العهد السعودي بمنحه 45 مليارا في «أقل من ساعة»

بروكسل: وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يبحثون جرائم الاحتلال في غزة ونقل السفارة الامريكية للقدس

القواسمي ينفي الاشاعات حول وفاة الرئيس عباس وسراحنة يؤكد انه بصحة جيدة

مزارعون إسرائيليون يقاضون قادة حماس في لاهاي بسبب الطائرات الورقية

الأخبار الرئيسية

اوري سابير : اسرائيل تشترط نزع سلاح حماس مقابل رفع جزئي للحصار وميناء تحت سيطرتها الامنية

الرئيس عباس

الرئيس يغادر المستشفى الاستشاري ويؤكد :"سأعود إلى ممارسة عملي اعتبارا من الغد

جدار بحري- ارشيف

"كاسر أمواج وغير قابل للاختراق" الكشف عن تفاصيل بناء الجدار البحري على حدود غزة

طائرة مسيرة- ارشيف

جيش الاحتلال يزعم العثور على طائرة تصوير مفخخة أطلقت من غزة

الكنيست-ارشيف

الكنيست الإسرائيلي يشرع بمناقشة مشروع قانون لطرد عائلات منفذي العمليات