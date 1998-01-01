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السويركى : اسرائيل ترتكب جرائم بحق الاسرى فى السجون والمعتقلات الاسرائيلية

الإثنين 28 مايو 2018 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اكد عاطف السويركى عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبى اننا لن نتخلى عن الاسرى لانهم فرسان الوطن وسنقف بجانبهم في نضالهم المستمر والمشروع ضد السجان الصهيوني المتغطرس حتي نيل حريتهم والافراج عنهم وان الاف الاسرى يقبعون داخل السجون الاسرئيلية يتعرضون لأبشع انواع التعذيب والقهر والعزل الانفرادي والحرمان من ابسط الحقوق الانسانية التي كفلتها كل المواثيق و الشرائع الدولية .مطالبا اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولى بفضح سياسة الاحتلال وادارة مصلحة السجون الاسرائيلية العنصرية بحق ما تمارسه بحق اسرانا واسيراتنا الابطال من حرمان اهالي الاسري من الزيارات لا بنائهم وحرمان الاسري من العلاج الطبي ومن عمليات التفتيش اليومي والعزل الانفرادي والاعتقال الاداري والتدخل لحماية الاسري الفلسطينيين وكما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وانهم يتعرضون الي اهمام طبي متعمد وممنهج مما يعرض حياتهم للخطر وما . استشهاد الاسير / عزيز عويسات الذي تعرض للضرب والاهمال الطبي هى جريمة من الجرائم التي يتم ارتكابها بحق الاسري .

وثمن مواقف الاسرى الابطال لانهم صاغوا وثيقة الوفاق الوطني المشهورة بوثيقة الاسري لحرصهم على الوحدة الوطنية.

وان الاسرى يخوضون اضرابا مفتوحا عن الطعام برفضهم لسياسة الاعتقال الاداري التعسفي بحقهم لمخالفته اتفاقيات جنيف الرابعة والتي تعتبر الاعتقال الاداري جريمة حرب .مناشدا كل القوى والسلطة الوطنية على جعل قضية الاسرى قضية دولية على اجندة المجتمع الدولى بصفتها قضية عادلة للمساهمة في اطلاق سراحهم

كما وطالب بالافراج عن الاسير ابو حازم الشوبكي ( المريض ) والذي تجاوز عامه الثمانون عاما وان تضغ المؤسسات الحقوقية على اجندتها الافراج عنه وعن جميع الاسري المرضي

ووجه التحية الى الاسرى القادة الاسير مروان البرغوثى والاسير احمد سعدات وخالدة جرار وبسام السعدى و وعباس السيد ونائل البرغوثى وفراس قدرى ويوسف النواجعه والى كل الاسرى

واشاد السويركى بجهود لجنة الاسري للقوى الوطنية والاسلامية ومتابعتهم الحثيثة لقضايا الاسري والمعتقلين في السجون الاسرائيلية والتى شكلت حاضنة للقضايا الوحدوية ونبراسا للوحدة الوطنية

#عاطف السويركى

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