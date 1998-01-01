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وزارة المرأة تفتتح برنامج تدريبي لموظفيها

الإثنين 28 مايو 2018 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

افتتحت وزارة شؤون المرأة أولى دوراتها التدريبية بعنوان التخطيط الاستراتيجي ضمن برنامج بناء قدرات موظفي الوزارة وذلك اليوم في قاعة آورجانو في مدينة غزة لتطوير قدرات العاملين في الوزارة وبدعم من برنامج ويلوود.

وأكدت أ. دنيا الأمل اسماعيل خبيرة النوع الاجتماعي في وزارة شؤون المرأة أن الوزارة وضعت خطة كاملة ستنفذ خلال الربع الثاني من عام 2018 لتطور قدرات العاملين والعاملات في الوزارة.

وتشتمل الخطة على 11 دورة مختلفة تتناسب مع طبيعة عمل كل إدارة من إدارات الوزارة تتنوع ما بين كتابة التقارير الدولية والتفكير الابداعي وحل المشكلات وتبلغ عددها 157 ساعة تدريبية.

وأشارت اسماعيل أن هذا البرنامج يساهم في تسهيل ودمج كافية العاملين والعاملات في الوزارة وزيادة كفاءتهم لتسهيل تنفيذ خطة وزارة شؤون المرأة الاستراتيجية عبر القطاعية لمناهضة العنف ضد المرأة التي أعدتها الوزارة ما بين عامي 2018 _ 2022.

#وزارة المرأة

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