جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يغادر المستشفى الاستشاري ويؤكد :"سأعود إلى ممارسة عملي اعتبارا من الغد

الإثنين 28 مايو 2018 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يغادر المستشفى الاستشاري ويؤكد :"سأعود إلى ممارسة عملي اعتبارا من الغد



رام الله / سما /

غادر الرئيس محمود عباس،ظهر اليوم  المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله، بعد مكوثه فيه لمدة 9 أيام، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد.

وألقى الرئيس عباس كلمة مقتضبة أمام الصحافيين في باحة المستشفى طمأن خلالها الشعب على صحته.

وبدا الرئيس بصحة جيدة عند مغادرته.

ووجه الرئيس قبل مغادرته كلمة، حيّا فيها الشعب الفلسطيني على "وقفته معه خلال مرضه".

كما وجه تحية لكل الزعماء الذين تابعوا حالته الصحية، واتصلوا عليه للاطمئنان عليه خلال وجوده في المستشفى.

وأكد الرئيس عباس أن صحته جيدة وسيعود لممارسة عمله ابتداء من يوم غد.

وتمنى "ابو مازن" أن يصل الفلسطينيون إلى مبتغاهم بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وقال: "إن شاء الله صحة الوطن بخير وان شاء الله نصل لمبتغانا الدولة المستقلة وعاصمتها القدس". وشكر الرئيس المستشفى الاستشاري مشيدا بجهود أطبائه وطواقمه.

ودخل الرئيس عباس (82 عاما) المستشفى الاستشاري في رام الله، يوم الأحد 20 الجاري، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد أدى إلى تجاوز حرارته 40 درجة مئويّة.

#الرئيس عباس #المستشفى

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس

الرئيس يجري عملية جراحية وسيغادر المستشفى بعد ساعات

نبيل شعث

شعث : الرئيس لن يغادر الضفة لتجميده الاتصالات مع سلطات الاحتلال

الرئيس عباس

د.سراحنة: لا يوجد موعد محدد لخروج الرئيس عباس من المستشفى

الرئيس عباس

الرئيس عباس تجاوز مرحلة الخطر ولا وقت محدد بعد لمغادرته المستشفى

العاهل الاردني والرئيس عباس

العاهل الأردني يغادر رام الله بعد محادثات مثمرة مع الرئيس عباس

"الغد" الأردنية: أبناء غزة.. معاملة لا تليق بأشقاء

الأكثر قراءة اليوم

هارتس : الأجواء بإسرائيل أشبه بعشية حرب 1973 و"نتنياهو يقودنا لحافة الهاوية"

صورة.. هل سيشارك محمد صلاح في كأس العالم؟

بالاسماء. الداخلية بغزة تعلن عن آلية السفر عبر معبر رفح يومي الإثنين والثلاثاء

وزير خارجية البحرين يبرر نقل السفارة الأميركية الى القدس

﻿مستثمر ياباني أقنع ولي العهد السعودي بمنحه 45 مليارا في «أقل من ساعة»

بروكسل: وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يبحثون جرائم الاحتلال في غزة ونقل السفارة الامريكية للقدس

خان يونس: الآلاف يشيعون شهيدي "السرايا" .. و"الجهاد" يحمل الاحتلال تداعيات تصعيده*

الأخبار الرئيسية

جدار بحري- ارشيف

"كاسر أمواج وغير قابل للاختراق" الكشف عن تفاصيل بناء الجدار البحري على حدود غزة

طائرة مسيرة- ارشيف

جيش الاحتلال يزعم العثور على طائرة تصوير مفخخة أطلقت من غزة

الكنيست-ارشيف

الكنيست الإسرائيلي يشرع بمناقشة مشروع قانون لطرد عائلات منفذي العمليات

شرطة الاحتلال تطلق النار على امرأة في القدس

فيديو: شرطة الاحتلال تطلق النار على امرأة في القدس واصابتها بجروح خطيرة

طائرةورقية

حرق 250 ألف دونم زراعي.. حصيلة خسائر الاحتلال من الطائرات الورقية