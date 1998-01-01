خضوري توقع اتفاقية تعاون بحثي بتمويل من وزارة التربية والتعليم العالي

رام الله / سما /

وقعت جامعة فلسطين التقنية خضوري اليوم الأحد، اتفاقية تعاون بحثي بين باحثين من الجامعة والقطاع الصناعي والجامعات المحلية والدولية بتمويل من وزارة التربية والتعليم العالي لتمويل أبحاث علمية في مجالات الفيزياء والنانو تكنولوجي وهندسة الكهرباء والزراعة والرياضة والعلوم الإنسانية والاتصالات.

وأشارت عميدة البحث العلمي في الجامعة د. رنا سمارة ان هذه الاتفاقيات تهدف الى تشجيع البحث العلمي وانشاء نواة مراكز بحثية لأفكار ريادية، بهدف الرفع من مكانة البحث العلمي في الجامعة ووضعها على خارطة الجامعات الدولية المتقدمة والرائدة في مجال البحث العلمي.

وأوضحت د. سمارة ان الجامعة تهدف لتحسين نوعية الأبحاث والنشر، من خلال نشر نتائج الأبحاث في مجلات علمية مرموقة وفهرستها في مواقع الكترونية ذات معامل تأثير، إضافة الى الاشتراك في مؤتمرات وورش عمل دولية.

يذكر أن الاتفاقية تشمل 13 مقترح بحثي تم الموافقة عليها وتعديلها من أصل 20 مقترح استلمتها الجامعة بتكلفة تصل إلى 11 ألف دولار.