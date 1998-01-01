جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

نيمار : ريال مدريد ؟ هدفي التركيز مع البرازيل

الإثنين 28 مايو 2018 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار : ريال مدريد ؟ هدفي التركيز مع البرازيل



وكالات / سما /

رفض البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الحديث عن مستقبله وارتباطه بالانضمام لريال مدريد الإسباني، مشيرًا إلى أنه يصب كامل تركيزه مع المنتخب البرازيلي.

 

وكما يعلم الجميع أن ريال مدريد مهتم بشدة بالتعاقد مع نيمار دا سيلفا خلال سوق الانتقالات الصيفية من خلال تأكيدات الصحف الإسبانية عن توصل إدارة المرينجي لاتفاق شبه نهائي مع نيمار حول انضمامه للنادي الملكي.

ولكن خرج رئيس نادي باريس سان جيرمان للتأكيد على استمرار النجم البرازيلي الموسم المقبل، وسط أخبار تؤكد في نفس الوقت أن نيمار على مشارف الرحيل.

وحين سئل نيمار دا سيلفا عن مستقبله مع باريس سان جيرمان وارتباطه بالانتقال لصفوف ريال مدريد، رد قائلاً “هدفي هو التركيز مع منتخب البرازيل”.

وأضاف “الناس تتحدث عن الهراء فقط، وهذا الكلام لا يستحق الرد عليه”.

 

الجدير بالذكر أن نيمار دا سيلفا تأكدت مشاركته بنسبة كبيرة في كأس العالم 2018 المقام في روسيا الشهر المقبل، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مع باريس سان جيرمان منذ عدة أشهر أمام فريق مارسيليا بالدوري الفرنسي.

#ريال مدريد #البرازيل

أخبار ذات صلة

نيمار

راموس: نريد نيمار في ريال مدريد

ريفالدو يحث نيمار على الانتقال إلى ريال مدريد

مارسيلو يتوقع انتقال نيمار إلى ريال مدريد

نيمار يُعلق على خسارة سان جيرمان ضد ريال مدريد

نيمار على أبواب ريال مدريد قبل كأس العالم 2018

رونالدو : من الصعب رؤية نيمار في ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

هارتس : الأجواء بإسرائيل أشبه بعشية حرب 1973 و"نتنياهو يقودنا لحافة الهاوية"

صورة.. هل سيشارك محمد صلاح في كأس العالم؟

بالاسماء. الداخلية بغزة تعلن عن آلية السفر عبر معبر رفح يومي الإثنين والثلاثاء

وزير خارجية البحرين يبرر نقل السفارة الأميركية الى القدس

﻿مستثمر ياباني أقنع ولي العهد السعودي بمنحه 45 مليارا في «أقل من ساعة»

بروكسل: وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يبحثون جرائم الاحتلال في غزة ونقل السفارة الامريكية للقدس

خان يونس: الآلاف يشيعون شهيدي "السرايا" .. و"الجهاد" يحمل الاحتلال تداعيات تصعيده*

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

الرئيس يغادر المستشفى الاستشاري ويؤكد :"سأعود إلى ممارسة عملي اعتبارا من الغد

جدار بحري- ارشيف

"كاسر أمواج وغير قابل للاختراق" الكشف عن تفاصيل بناء الجدار البحري على حدود غزة

طائرة مسيرة- ارشيف

جيش الاحتلال يزعم العثور على طائرة تصوير مفخخة أطلقت من غزة

الكنيست-ارشيف

الكنيست الإسرائيلي يشرع بمناقشة مشروع قانون لطرد عائلات منفذي العمليات

شرطة الاحتلال تطلق النار على امرأة في القدس

فيديو: شرطة الاحتلال تطلق النار على امرأة في القدس واصابتها بجروح خطيرة