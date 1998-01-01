نيمار : ريال مدريد ؟ هدفي التركيز مع البرازيل

وكالات / سما /

رفض البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الحديث عن مستقبله وارتباطه بالانضمام لريال مدريد الإسباني، مشيرًا إلى أنه يصب كامل تركيزه مع المنتخب البرازيلي.

وكما يعلم الجميع أن ريال مدريد مهتم بشدة بالتعاقد مع نيمار دا سيلفا خلال سوق الانتقالات الصيفية من خلال تأكيدات الصحف الإسبانية عن توصل إدارة المرينجي لاتفاق شبه نهائي مع نيمار حول انضمامه للنادي الملكي.

ولكن خرج رئيس نادي باريس سان جيرمان للتأكيد على استمرار النجم البرازيلي الموسم المقبل، وسط أخبار تؤكد في نفس الوقت أن نيمار على مشارف الرحيل.

وحين سئل نيمار دا سيلفا عن مستقبله مع باريس سان جيرمان وارتباطه بالانتقال لصفوف ريال مدريد، رد قائلاً “هدفي هو التركيز مع منتخب البرازيل”.

وأضاف “الناس تتحدث عن الهراء فقط، وهذا الكلام لا يستحق الرد عليه”.

الجدير بالذكر أن نيمار دا سيلفا تأكدت مشاركته بنسبة كبيرة في كأس العالم 2018 المقام في روسيا الشهر المقبل، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مع باريس سان جيرمان منذ عدة أشهر أمام فريق مارسيليا بالدوري الفرنسي.