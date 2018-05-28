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قرار بإعادة فتح البنوك في قطاع غزة اليوم الساعة 12

الإثنين 28 مايو 2018 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرار بإعادة فتح البنوك في قطاع غزة اليوم الساعة 12



وكالات / سما /

أعلن بنك فلسطين أنه قرر فتح أبوابه مجددا للعمل ، وجاء في منشور على صفحته "فيسبوك"، " بالإشارة الى تعليمات جديدة من سلطة النقد الفلسطينية سيتم فتح الفروع ومكاتب بنك فلسطين في قطاع غزة لهذا اليوم الاثنين الموافق 28/05/2018 الساعة 12:00 ظهراً".

كما ذكرت  مصادر في سلطة النقد، بأنه تقرر إعادة فتح البنوك في قطاع غزة، مجدداً أمام الجمهور اليوم الاثنين، الساعة 12 ظهراً، بعد أن أصدرت تعليماتها بإغلاقها صباح اليوم.

وكانت البنوك في القطاع أغلقت أبوابها بتعليمات من سلطة النقد، احتجاجاً على قرار النيابة العامة في قطاع غزة بإيقاف حساب أحد الزبائن في أحد البنوك، ما اعتبرته تدخلاً في عملها.

#غزة #بنوك

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