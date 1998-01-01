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هيندرسون قائد ليفربول : هذا ليس النهائي الأخير ونحن على المسار الصحيح

الإثنين 28 مايو 2018 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيندرسون قائد ليفربول : هذا ليس النهائي الأخير ونحن على المسار الصحيح



وكالات / سما /

أكد جوردان هيندرسون قائد فريق ليفربول الإنجليزي بأنه واثق من عودة الليفر لسكة البطولات من جديد، مشيرًا إلى أن الريدز على الطريق الصحيح.

 

وكان ليفربول قد خسر نهائي دوري أبطال أوروبا مساء السبت الماضي أمام فريق ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف لهدف.

أحداث المباراة كانت مؤلمة بالنسبة للريدز بدايةً من إصابة النجم المصري محمد صلاح، مرورًا بأخطاء الحارس الألماني كاريوس الذي تسبب في استقبال مرمى ليفربول هدفين من أصل ثلاثة.

ولكن بالرغم من ذلك، إلا أن هيندرسون متفائل بالقادم بالنسبة لليفربول، حيث تحدث حسب موقع “جول العالمي” قائلاً “مؤمن بهذا الفريق، والمدرب، وأثق بأننا على الطريق الصحيح”.

وأضاف “من الصعب أن تقف الآن وتقول هذا الكلام، ولكن هذه هي الحقيقة، وهذا ما أشعر به، وأثق بأننا في الإتجاه الصحيح، وهذا ما رأيته من عام 2016، حيث أن فقط الفرق الجيدة هي التي تتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا”.

 

وتابع “علينا أن نتأكد بأن هذا النهائي ليس النهائي الأخير لنا، وسنتأهل لنهائيات أخرى، وسنحرز الألقاب، حيث أن لدينا اللاعبين الجيدين، ومتشوقين للعودة مجددًا للعب مع ليفربول الموسم المقبل”.

وأكمل “بالتأكيد شعرت بالحزن والألم بعد نهاية اللقاء، ولكن كأس العالم على الأبواب والأيام تمر سريعًا، وعلينا أن نصب تركيزنا على المونديال”.

الجدير بالذكر أن كأس العالم 2018 المقام في روسيا سيبدأ في الرابع عشر من شهر يونيو المقبل.

#ليفربول #هيندرسون

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