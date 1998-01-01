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ميسي يعلنها : برشلونة سيكون فريقي الأوروبي الوحيد

الإثنين 28 مايو 2018 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يعلنها : برشلونة سيكون فريقي الأوروبي الوحيد



وكالات / سما /

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني بشكل نهائي بأنه لن يلعب في صفوف نادي آخر في أوروبا غير البلوجرانا، مشيرًا في الوقت نفسه بأنه يتمنى اللعب بالدوري الأرجنتيني قبل اعتزاله كرة القدم.

 

وكانت التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة تتحدث عن احتمالية رحيل ليونيل ميسي عن فريقبرشلونة، وسط اهتمام كبير من قبل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بضم النجم الأرجنتيني.

ولكن يبدو أن ليونيل ميسي قد حسم هذه المسألة مبكرًا قبل خوض غمار منافسات كأس العالم 2018 في روسيا الشهر المقبل، حتى لا تتحدث الصحف أكثر عن هذه الشائعات.

وتحدث ليونيل ميسي في التصريحات التي نقلتها صحيفة “سبورت” الكتالونية، حين سئل عن مستقبله مع برشلونة قائلاً “الأمور واضحة بالنسبة لي، لن ألعب في فريق آخر بأوروبا غير برشلونة”.

وأضاف “العودة للأرجنتين؟ دائمًا ما أقول بأنني أتمنى اللعب بالدوري الأرجنتيني قبل اعتزالي كرة القدم، ولكنني لا أعلم هل سأقدر على فعل ذلك أم لا، ولكنني سأفكر في الأمر”.​

وتابع “أود أن أعيش تجربة الدوري الأرجنتيني ولو لمدة ستة أشهر فقط، ولكنك لا تعلم ما الذي سيحدث في المستقبل”.

الجدير بالذكر أن ليونيل ميسي نجح هذا الموسم في التتويج بلقبي الدوري الإسباني، وكأس الملك مع برشلونة، بالإضافة إلى حصوله على لقب هداف الليجا، والحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الخمسة الكبرى.

#ميسي #برشلونة

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