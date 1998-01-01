بول بوجبا يخبر وكيل أعماله عن وجهته المقبلة

وكالات / سما /

أكدت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية مساء اليوم الأحد، أن النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أخبر وكيل أعماله مينو رايولا عن رغبته في العودة من جديد إلى ناديه السابق يوفنتوس.

وخرجت الكثير من الشائعات في الأونة الأخيرة، تشير إلى أن الدولي الفرنسي بول بوجبا الذي انتقل منذ عامين إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قادماً من نادي يوفنتوس الإيطالي، لا يريد الاستمرار داخل قلعة الأولد ترافورد، وذلك بسبب خلافاته مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويتربط بول بوجبا (24 سنة) مع مانشستر يونايتد بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2021، هو الذي انتقل إلى نادي الشياطين الحمر في صيف 2016 قادماً من يوفنتوس مقابل 95 مليون جنيه استرليني.

ووفقاً للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، فإن النجم الفرنسي بول بوجبا طالب مينو رايولا وكيل أعماله بأن يحسم عودته إلى ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي، خاصة وأن مانشستر يونايتد الإنجليزي لن يمانع في حدوث ذلك خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقد فتح جوزيبي ماروتا رئيس يوفنتوس الباب أمام بوجبا للعودة في تصريحات صحفية قائلاً: “أنا شخصيا لا أؤمن بالعودة لكن هناك استثناءات”.