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نادي قلقيلية الأهلي ينظم إفطارا رمضانياّ

الإثنين 28 مايو 2018 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي قلقيلية الأهلي ينظم إفطارا رمضانياّ



قلقيلية / سما /

برعاية اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية نظم نادي قلقيلية الأهلي يوم أمس إفطارا تكريمياً لداعمي النادي أقيم في قاعة جار القمر في مدينة قلقيلية. 

وشارك في الإفطار المحافظ، ورئيس بلدية قلقيلية الدكتور هاشم المصري، وأمين سر حركة فتح محمود ولويل، وممثلون عن الغرفة التجارية، ورجال أعمال وشخصيات اعتبارية وفعاليات من المحافظة. 

وافتتحت الفعالية بتناول وجبة الإفطار على شرف الحضور والداعمين.

وشكر  المحافظ النادي الأهلي على  الدور الوطني الذي يقوم به، خاصة وأن هذا النادي وخلال مسيرته الرياضية شكلت رافعة وطنية ونضالية اتسمت بالعطاء والانجاز والتميز وتحقيق تطلعات جمهوره المساند له في كافة نشاطاته الرياضية والمجتمعية، مشيراً إلى أن النادي الأهلي شكلت نشاطاته المجتمعية واستيعابه للشباب حاضنة آمنة لهم، داعياً كافة المؤسسات الوقوف إلى جانب النادي وإسناده مادياً ومعنوياً حتى يتمكن من أداء رسالته المجتمعية والنضالية والرياضية التي تأسس من أجلها.  

 بدوره حيا غسان جوابرة رئيس نادي قلقيلية الأهلي  جهود جماهير محافظة قلقيلية التي تسند النادي ليستمر في عطائه ويصعد إلى أفضل المراتب، مستعرضاً النشاطات التي يقدمها النادي من خلال مركز مصادر التنمية الشبابية التابع للنادي و النشاطات الرياضية المختلفة التي ينشطون بها، مشيرا إلى صعود النادي إلى الاحتراف الجزئي  في كرة القدم، وحصوله على المرتبة الأولى على مستوى الوطن وحصول فريق الروبوت الآلي المركز الاول على مستوى الوطن والرابع على المستوى العربي في المسابقة التي جرت في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.   

وتخلل الإفطار  عرضاً محوسباً يوثق فعاليات ونشاطات النادي، وعرض مسرحي قدمته فرقة الأمل للفنون المسرحية الشعبية.

#نادي قلقيلية

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