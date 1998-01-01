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قوات الاحتلال تعتقل (28) مواطناً من الضفة بينهم (15) من مخيم الأمعري

الإثنين 28 مايو 2018 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين (28) مواطناً من الضفة غالبيتهم من مخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت (15) مواطناً من مخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة وهم: محمد جهاد الهمشري، وموسى ناصر سمارة، وإسلام محمد ابو حميد، ووفا خليل ادريس، وعلاء محمد الحلو، وغازي جلود ونجله رامي جلود، وجمال جبر ونجله علاء، وفراس المصري، ولؤي المصري، وأحمد امطير، وإياد عيد، ‎علاوة على الشقيقين عائد ورائد نصر ابو حميد وهما أبناء الأسير نصر ابو حميد المحكوم بالسّجن المؤبد خمس مرات.  

فيما جرى اعتقال لأسيرين محررين من محافظة بيت لحم وهما: حسام ابو دية، وصالح الهريمي الذي قضى في معتقلات الاحتلال ما مجموعه (18 عاماً)، ومن محافظة الخليل اُعتقل مواطن آخر وهو وجدي نايف جرادات.

كما اُعتقل من عدة بلدات في محافظة طولكرم كلأ من: عبد الرازق منذر شرقية (18 عاماً)، وليث معروف نعمان (19 عاماً)، وهملر صلاح عتيلي (18 عاماً).  

وذكر نادي الأسير أن سبعة مواطنين اُعتقلوا الليلة الماضية من عدة أنحاء في القدس بينهم فتاة وهم: خولة  صبيح التي اعتقلت بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليها وتحتجزها سلطات الاحتلال في مستشفى "شعاري تسيدك"، إضافة إلى عدد من "المسحرين" في البلدة القديمة عرف منهم عيسى متعب، ومحمد حجيج، وسعيد العجلوني، كما اُعتقل كلأ من: قصي داري، ويوسف عيسى مصطفى، وعطا عز درباس وجميعهم  من العيسوية.

#مخيم الأمعري

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