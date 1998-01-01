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رأفت: مجلس الأمن سيصوت هذا الأسبوع على تأمين الحماية الدولية لشعب الفلسطيني

الإثنين 28 مايو 2018 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت في تصريح مقتضب له أن تقارير لجنة متابعة قرارات المجلس الوطني باتت جاهزة وستقدمها لاجتماع اللجنة التنفيذية القادم.

وقال رأفت في تصريح لوسائل الاعلام إن القيادة ستتابع تحركاتها بدءا من المقاومة الشعبية والتوجه للمؤسسات الدولية لمحاسبة ومساءلة سلطات الاحتلال على جرائمها بما فيها ارسال لجنة التحقيق في كل جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وفي نهاية تصريحه، أكد أن مجلس الأمن سيصوت هذا الأسبوع على تأمين الحماية الدولية لشعبنا، وإن لم يحدث ذلك سيتم الذهاب بعدها إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة تحت بند متحدون من أجل السلام.

#صالح رأفت #الحماية الدولية

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