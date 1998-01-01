جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محيسن: المحكمة الجنائية الدولية تبدأ اليوم التحقيق الفعلي بجرائم الاحتلال

الإثنين 28 مايو 2018 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محيسن: المحكمة الجنائية الدولية تبدأ اليوم التحقيق الفعلي بجرائم الاحتلال



رام الله/سما/

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، ان محكمة الجنائية الدولية ستبدأ اليوم الاثنين، التحقيق الفعلي للملفات الفلسطينية بعد تقديم ملف الاحالة للمحكمة قبل اسبوع، وفق ما جاء في اجتماع للجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني امس بحضور وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي الذي وضع اللجنة بصورة التحركات السياسية الاخيرة.

واوضح محيسن لاذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم، ان "اجتماع اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني شكلت لجنة خاصة بمتابعة قضايا القدس ولجنة ستجتمع اليوم لمتابعة قضايا قطاع غزة، على اساس انهاء الانقسام ومتابعة معاناة ابناء شعبنا في القطاع، وعدم تفرد حماس بالسيطرة عليه".

وكشف محيسن عن لقاء قريب سيجمع رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الاحمد، لتحديد موعد عقد المجلس المركزي قريبا لوضع اليات لتنفيذ قرارات المجلس الوطني.

#محيسن #محكمة جنائية #احتلال

أخبار ذات صلة

رسمياً: فلسطين تسلم الإحالة القانونية إلى الجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال

حرب- ارشيف

أربع منظمات حقوقية فلسطينية تشكو اسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية

المالكي- ارشيف

المالكي يبعث برسالة عاجلة إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ماذا حملت؟

مسيرة العودة - غزة

مجلس حقوق الانسان : لجنة تحقيق دولية بجرائم الاحتلال في غزة

الرئيس مع اعضاء المحكمة الدستورية

المحكمة الإدارية بغزة تقرر إلغاء قرار الرئيس بتشكيل المحكمة الدستورية

نتنياهو و زوجته سارة

التحقيق مع نتنياهو وزوجته استمر 5 ساعات متواصلة وهذا ما قاله فور انتهاء التحقيق معه!!

الأكثر قراءة اليوم

هارتس : الأجواء بإسرائيل أشبه بعشية حرب 1973 و"نتنياهو يقودنا لحافة الهاوية"

صورة.. هل سيشارك محمد صلاح في كأس العالم؟

بالاسماء. الداخلية بغزة تعلن عن آلية السفر عبر معبر رفح يومي الإثنين والثلاثاء

وزير خارجية البحرين يبرر نقل السفارة الأميركية الى القدس

الهيئة الوطنية لكسر الحصار تعلن انطلاق أول رحلة بحرية من غزة إلى العالم

بروكسل: وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يبحثون جرائم الاحتلال في غزة ونقل السفارة الامريكية للقدس

خان يونس: الآلاف يشيعون شهيدي "السرايا" .. و"الجهاد" يحمل الاحتلال تداعيات تصعيده*

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

القواسمي ينفي الاشاعات حول وفاة الرئيس عباس وسراحنة يؤكد انه بصحة جيدة

جدار بحري- ارشيف

"كاسر أمواج وغير قابل للاختراق" الكشف عن تفاصيل بناء الجدار البحري على حدود غزة

طائرة مسيرة- ارشيف

جيش الاحتلال يزعم العثور على طائرة تصوير مفخخة أطلقت من غزة

الكنيست-ارشيف

الكنيست الإسرائيلي يشرع بمناقشة مشروع قانون لطرد عائلات منفذي العمليات

شرطة الاحتلال تطلق النار على امرأة في القدس

فيديو: شرطة الاحتلال تطلق النار على امرأة في القدس واصابتها بجروح خطيرة