محيسن: المحكمة الجنائية الدولية تبدأ اليوم التحقيق الفعلي بجرائم الاحتلال

رام الله/سما/

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، ان محكمة الجنائية الدولية ستبدأ اليوم الاثنين، التحقيق الفعلي للملفات الفلسطينية بعد تقديم ملف الاحالة للمحكمة قبل اسبوع، وفق ما جاء في اجتماع للجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني امس بحضور وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي الذي وضع اللجنة بصورة التحركات السياسية الاخيرة.

واوضح محيسن لاذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم، ان "اجتماع اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني شكلت لجنة خاصة بمتابعة قضايا القدس ولجنة ستجتمع اليوم لمتابعة قضايا قطاع غزة، على اساس انهاء الانقسام ومتابعة معاناة ابناء شعبنا في القطاع، وعدم تفرد حماس بالسيطرة عليه".

وكشف محيسن عن لقاء قريب سيجمع رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الاحمد، لتحديد موعد عقد المجلس المركزي قريبا لوضع اليات لتنفيذ قرارات المجلس الوطني.