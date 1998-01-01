"كاسر أمواج وغير قابل للاختراق" الكشف عن تفاصيل بناء الجدار البحري على حدود غزة

القدس/سما/

ذكرت صحيفة "هآرتس" ،ان الجدار البحري الذي بدأ جيش الاحتلال ببناءه على حدود قطاع غزة لمنع التسلل إلى أراضي48 عن طريق البحر، يتكون من ثلاث طبقات. وستكون إحدى الطبقات تحت مستوى سطح البحر، وفوقها طبقة من الحجر بينما ستكون الطبقة الثالثة من الأسلاك الشائكة. وسيحيط سياج آخر بالحاجز. ووصفت وزارة جيش الاحتلال الحاجز بأنه "كاسر أمواج غير قابل للاختراق".

وأضافت الصحيفة أن البناء في الجدار بدأ شمال قطاع غزة على شاطئ قاعد "زيكيم" العسكرية، وسيرتبط الحاجز البحري بجدار الفصل العنصري البري على حدود غزة، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال فيه نهاية العام.

وقال وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان: "هذه هي العقبة الوحيدة من نوعها في العالم. الجدار سيعوق بشكل فعال إمكانية التسلل من غزة إلى إسرائيل عن طريق البحر"، على حد زعمه.