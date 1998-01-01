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"الثقافة" توّقع مذكرة تفاهم مع كلية بيت المقدس

الإثنين 28 مايو 2018 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وقعت وزارة الثقافة الفلسطينية، مذكرة تفاهم مع كلية بيت المقدس للعلوم التقنية، وذلك لتطويد أواصر التعاون المتبادل بينهما والتنسيق في المجالات الثقافية والمهنية والتقنية المختلفة.

ووقّع على المذكرة وكيل الوزارة الدكتور أنور البرعاوي، ورئيس مجلس إدارة الكلية الدكتور حسام أحمد.

وقال الدكتور البرعاوي: "إن مذكرة التفاهم تأتي إيمانا من الطرفين بأن الشراكة بينهما ستؤدي إلى زيادة كفاءة ومستوى جودة الخدمات المتعلقة بالمجالات التي يقوم بها كل طرف، وفي إطار السعي المستمر لتعزيز قدراتهما في الاضطلاع بمسئولياتهما في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني عبر تأهيل وتدريب الشباب والشابات".

وأوضح أنه وفق بنود مذكرة التفاهم سيتم العمل المشترك لتعزيز ودعم الوعي الثقافي لدى أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف الوسائل المتاحة، وإحياء المناسبات الوطنية والتاريخية، وسيستفيد موظفي الوزارة من برامج الدبلوم المهني التي تطرحها الكلية، بالإضافة لتقديم منح بنسبة 50% لأي طالب مرشح من قبل الوزارة، على أن تساهم الوزارة في تطوير البرامج والتخصصات المهنية والتقنية التي تقدمها الكلية".

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم برفد مكتبة الكلية بالإصدارات والكتب والمراجع العلمية، وسيتم تنفيذ العديد من الأنشطة الثقافية المشتركة بين مكتبة الوزارة ومكتبة الكلية.

#كلية بيت المقدس #الثقافة

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