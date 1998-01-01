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ماكرون : السعودية اعتقلت الحريري لعدة اسابيع ولولا تدخلنا لاندلعت حرب في لبنان

الإثنين 28 مايو 2018 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماكرون : السعودية اعتقلت الحريري لعدة اسابيع ولولا تدخلنا لاندلعت حرب في لبنان



باريس / وكالات /

 تطرق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مقابلة مع قناة BFM TV، إلى أهمية السياسة الخارجية لبلاده، مشيرا إلى دورها في لبنان وخاصة أزمة رئيس الوزراء سعد الحريري مع الرياض.

وقال الرئيس الفرنسي وفقا لوكالة "روسيا اليوم" "لو لم يكن صوت فرنسا مسموعا لاندلعت الحرب في لبنان".وأضاف ماكرون "هذه هي الدبلوماسية الفرنسية.. وهذا هو توجهنا.. توجهت إلى الرياض لإقناع ولي العهد السعودي.. وبعدها استدعيت رئيس وزراء الحريري.. وهو ما جعل لبنان يخرج من أزمة خطيرة".

وتابع قائلا: "أذكر.. رئيس الوزراء اللبناني تم التحفظ عليه في السعودية لأسابيع عدة".يشار إلى أن لبنان سبق وأن اتهم السعودية رسميا باحتجاز الحريري، على الرغم من نفي الرياض لذلك، حيث قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري محتجز في السعودية، وإن ذلك يعتبر عملا عدائيا ضد لبنان.

#ماكرون #الحريري #السعودية

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