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ابو الريش: تشكيل فرق طبية استشارية لمعاينة ومتابعة جرحى مسيرة العودة

الإثنين 28 مايو 2018 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

قال د. يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين، إنّ الوزارة بدأت بتشكيل فرق طبية استشارية من مختلف التخصصات الجراحية لمتابعة ومعاينة جرحى مسيرة العودة ، مشيرا الى ان الهدف من تلك الفرق هو تعزيز التدخلات الطبية والعلاجية التي قدمت ولاتزال للجرحى.

وأضاف أبو الريش خلال اجتماع بغرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة، أنّ الطواقم الطبية بذلت مجهودات غير عادية للحيلوله دون حدوث اي مضاعفات في حالات الجرحى ، الامر الذي يتطلب منا وكواجب تجاه جرحانا اتخاذ كافة الاجراءات التي تتيح توفير الخدمات العلاجية المناسبة لهم ، موضحا ان تلك الفرق الطبية ستستعين باخصائيين من الوفود الطبية و المؤسسات والمنظمات الصحية التي تقدم خدمات طب الطوارئ .

وأشار إلى، أنّ الوزارة بمختلف اركانهامتابعة لملف الجرحى و التطورات الصحية المتعلقة بالحالات المنومة في المستشفيات وان الجميع يعمل في كل الاتجاهات للتخفيف من معاناتهم وتضميد جراحاتهم.

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