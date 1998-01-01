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6 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

الإثنين 28 مايو 2018 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

أكدت إذاعة"صوت الاسرى"، أن ستة أسرى من الضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم الثامن والعشرين من أيار، أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالسجن المؤبد، وهم:

من مدينة قلقيلية/ الأسير أحمد صدقي سليمان رضوان (41 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة قضى منه 17 عامًا بعد اعتقاله عام 2001.

ومن مدينة رام الله/ الأسير تامر راسم سليم الريماوي (36 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة قضى منه 15 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

والأسير علي يوسف محمد عليان (41 عامًا) المحكوم بالسجن 25 عامًا قضى منه 15 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

ومن مدينة نابلس/ الأسير عماد معزوز علي عكوب (41 عامًا) المحكوم بالسجن 32 عامًا قضى منه 14 عامًا بعد اعتقاله عام 2004.

والأسير عبد الفتاح رياض عبد الفتاح زامل (43 عامًا) المحكوم بالسجن 24 عامًا قضى منه 15 عامًا بعد اعتقاله 2003.

من مدينة طولكرم الأسير نمر مفيد يوسف محمد خليل "مسكاوي" (36 عامًا) محكوم بالسجن 18 عامًا قضى منه 15 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

#اسرى #احتلال #سجون

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