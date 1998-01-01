اصابات اثر اندلاع مواجهات عنيفة مع الاحتلال في مخيم الامعري قرب رام الله

رام الله/سما/

أفادت مصادر فلسطينية، أن أربع مواطنين على الأقل أصيبوا بالرصاص، واعتقال خمسة آخرين في اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الامعري برام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وبحس المصادر فان قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الامعري برام الله، صباح اليوم الإثنين، على خلفية مقتل الجندي من القوات الخاصة يوم السبت في المخيم.

وأشارت المصادر الى أن أكثر من 1000 جندي و50 لآلية دخلت المخيم.

وقالت المصادر، ان مواجهات عنيفة تدور بين شباب المخيم وقوات الاحتلال، مأ ادى الى سقوط عدة اصابات بالرصاص الحي، وناشد أهلي المخيم بسرعة توجه سيارات الإسعاف.

وذكرت مصادر، انه تم اعتقال الشاب وفا ادريس بعد حصار منزله