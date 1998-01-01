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المستشار القضائي الإسرائيلي يوصي بتقديم سارة نتنياهو للمحاكمة

الإثنين 28 مايو 2018 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المستشار القضائي الإسرائيلي يوصي بتقديم سارة نتنياهو للمحاكمة



القدس/سما/

 كشفت القناة"العاشرة" العبرية، مساء اليوم الاحد، أن المستشار القضائي للحكومة افيخاي ماندلبلت قرر تقديم عقيلة رئيس الوزراء سارة نتنياهو الى المحاكمة بإطار "ملف المساكن" ويرفض الصفقة مع النيابة.

وقالت في تقريرها "يبدو أن المدعي العام افيخاي ماندلبلت يخطط تقديم لائحة اتهام ضد زوجة رئيس الوزراء الإسرائيليسارة نتن سارة نتنياهو بمزاعم الاحتيال في ظروف مشددة في قضية المساكن".

واضافت "رفض مندلبليت احتمال أن تكون عقيلة نتنياهو ستعترف في إطار التسوية، او اعادتها المال". وتابعت "ينبع قراره، من بين أمور أخرى، وهي حقيقة أنها مشتبه أيضا في ملف 4000".

#سارة نتنياو #محاكمة #فساد

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