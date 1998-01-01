المستشار القضائي الإسرائيلي يوصي بتقديم سارة نتنياهو للمحاكمة

واضافت "رفض مندلبليت احتمال أن تكون عقيلة نتنياهو ستعترف في إطار التسوية، او اعادتها المال". وتابعت "ينبع قراره، من بين أمور أخرى، وهي حقيقة أنها مشتبه أيضا في ملف 4000".