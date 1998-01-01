الشرطة تضبط كيلو ونصف مخدرات في يطا بالخليل

الخليل/ سما/

ضبطت شرطة محافظة الخليل في ساعات متأخرة من مساء امس الاحد، كيلو ونصف الكيلو من المخدرات في منزل تاجر مخدرات بمدينة يطا جنوب الخليل.

وفي تصريح صحفي صادر عن الشرطة، قال المتحدث باسمها المقدم لؤي ارزيقات:" بناء على معلومات استخبارية دقيقه وردت لادارة مكافحة المخدرات في شرطه المحافظة تفيد بحيازه احد التجار لكميات كبيره من المواد المخدرة و يقوم باخفائها في منزله، على الفور تم استصدار اذن تفتيش من النيابة العامة وتحركت قوات من الشرطة تساندها قوات من الامن الوطني الى المنزل".

واضاف المتحدث باسم الشرطة:" وعند وصولها للمنزل شرعت بتفتيشه وقد عثرت في ساحته على وعاء بلاستيكي كان مخفي بشكل لافت، وبعد فتحه عُثر بداخله على كيلو ونصف من مادة يشتبه انها ماده القنب الهندي المهجن".

واضاف ارزيقات بانه تم التحفظ على الكمية، وقد لاذ صاحب المنزل بالفرار وجاري العمل على احضاره.