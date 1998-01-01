تيريزا ماي تمتنع عن استقبال ترامب في لندن والسبب؟

وكالات

قالت صحيفة صحيفة ذا صن البريطانية انه من المتوقع أن تطلب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألا يجتمع معها في لندن خلال زيارته للمملكة في شهر يوليو المقبل، خوفا من الاحتجاجات من قبل سكان العاصمة البريطانية ضده.

وفقا للصحيفة تفضل ماي أن تلتقي بترامب في في احد القصور شمال غرب لندن.

وقالت أيضا أنها سترسل هذا الطلب إلى ترامب من خلال السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة كيم داروتش.

لمزمع إجراؤها، فيما وقع مئات الآلف من البريطانيين على وثيقة تطالب بمنع ترامب من الدخول لبلادهم.

وقال زعيم حزب العمال البريطاني جيمي كوربن إن "زيارة الدولة المخطط لها لقدوم دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، يجب أن يتم إلغاؤها ردا على حملته حول الهجرة المتشددة".

وصوت أكثر من 300 ألف من البريطانيين على تلك العريضة التي تدعو الحكومة والبرلمان البريطانيين إلغاء زيارة دونالد ترامب للمملكة المتحدة بصفته رئيس الولايات المتحدة.

يشار إلى أن ملكة بريطانيا توجه ثلاث دعوات في كل عام لزيارة المملكة باسم "زيارة الدولة" التي تدفع تكاليفها من الضرائب، حيث أن واحدة من هذه الدعوات وجهت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال العام الجاري 2017.