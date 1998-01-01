جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تيريزا ماي تمتنع عن استقبال ترامب في لندن والسبب؟

الإثنين 28 مايو 2018 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تيريزا ماي تمتنع عن استقبال ترامب في لندن والسبب؟



وكالات

 قالت صحيفة صحيفة ذا صن البريطانية انه من المتوقع أن تطلب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألا يجتمع معها في لندن خلال زيارته للمملكة في شهر يوليو المقبل، خوفا من الاحتجاجات من قبل سكان العاصمة البريطانية ضده.

وفقا  للصحيفة تفضل ماي أن تلتقي بترامب في في احد القصور شمال غرب لندن.

 وقالت أيضا أنها سترسل هذا الطلب إلى ترامب من خلال السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة كيم داروتش.

لمزمع إجراؤها، فيما وقع مئات الآلف من البريطانيين على وثيقة تطالب بمنع ترامب من الدخول لبلادهم.

وقال زعيم حزب العمال البريطاني جيمي كوربن إن "زيارة الدولة المخطط لها لقدوم دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، يجب أن يتم إلغاؤها ردا على حملته حول الهجرة المتشددة".

وصوت أكثر من 300 ألف من البريطانيين على تلك العريضة التي تدعو الحكومة والبرلمان البريطانيين إلغاء زيارة دونالد ترامب للمملكة المتحدة بصفته رئيس الولايات المتحدة.

يشار إلى أن ملكة بريطانيا توجه ثلاث دعوات في كل عام لزيارة المملكة باسم "زيارة الدولة" التي تدفع تكاليفها من الضرائب، حيث أن واحدة من هذه الدعوات وجهت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال العام الجاري 2017.

#ترامب #بريطانيا

أخبار ذات صلة

ترامب- ارشيف

واشنطن : أجهزة الاستخبارات الأمريكية تمتنع عن اطلاع ترامب على معلومات حساسة

لندن : لن ننقل سفارتنا في اسرائيل الى القدس كما ترامب

الرئيس و مبعوث ترامب

الرئيس رفض استقبال مبعوث ترامب خلال أحداث الأقصى وهكذا رد على تهديداته

تيريزا ماي ونتنياهو

تيريزا ماي: سنحتفل بمئوية وعد بلفور بكل افتخار و ترفض الاعتذار

1-1

صور: عناصر حزب الله في قلب مخيم البراجنة للاجئين الفلسطينيين والسبب ؟!

غزة

مواطن يبيع قطاع غزة على ebay والسبب ؟ و كم دفعوا ثمنها؟

الأكثر قراءة اليوم

محدث ..3 شهداء من سرايا القدس جراء استهداف الاحتلال نقطة رصد للمقاومة برفح جنوب القطاع

بالصور.. معبر رفح البرى عقب تطويره من جانب السلطات المصرية

سرايا القدس : لن نسمح للعدو باستباحة دماء شعبنا ولدينا ما يغير المعادلة وردنا سيكون مؤلما

شاهد... "مقص" مشرك بعبوة ناسفة انفجرت في روبوت على حدود غزة

هارتس : الأجواء بإسرائيل أشبه بعشية حرب 1973 و"نتنياهو يقودنا لحافة الهاوية"

ماذا قال راموس لصلاح بعدما تسبب بإصابته؟

ماذا قال نتنياهو عقب اغتيال اثنين من السرايا جنوب القطاع؟

الأخبار الرئيسية

الكنيست-ارشيف

الكنيست الإسرائيلي يشرع بمناقشة مشروع قانون لطرد عائلات منفذي العمليات البطولية

شرطة الاحتلال تطلق النار على امرأة في القدس

فيديو: شرطة الاحتلال تطلق النار على امرأة في القدس واصابتها بجروح خطيرة

طائرةورقية

حرق 250 ألف دونم زراعي.. حصيلة خسائر الاحتلال من الطائرات الورقية

بروكسل: وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يبحثون غدا جرائم الاحتلال في غزة ونقل السفارة الامريكية للقدس

حاجز بحري- ارشيف

بالصور.. الاحتلال يشرع ببناء حاجز بحري شمال غزة