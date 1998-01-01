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ازريقات يكشف تفاصيل ضبط مركبة مسروقة بداخلها طفلين في رام الله!!

الإثنين 28 مايو 2018 07:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ازريقات يكشف تفاصيل ضبط مركبة مسروقة بداخلها طفلين في رام الله!!



رام الله/سما/

قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية المقدم لؤي ارزيقات، إن شخصا قام بسرقة مركبة مواطنة وبداخلها طفليها من منطقة الارسال في مدينة رام الله وتمكنت الشرطة وبسرعة قياسية من ضبط المركبة واعادة الاطفال لامهم.

وفي تفاصيل القصة، افاد ارزيقات، "بأن مواطنة من سكان قلنديا كانت تحاول ركن مركبتها في منطقة الارسال وبعد عدة محاولات لم تتمكن من ذلك فحضر شخص مجهول وعرض عليها مساعدتها في ركنها فوافقت على ذلك وبعد صعوده للمركبة واثناء انتظار المواطنة على الارض لاذ الشخص بالفرار سارقا المركبة لكنه تفاجأ بوجود طفلين داخلها".

وتابع: "وردت عدد من البلاغات من المواطنين لغرفة عمليات شرطة محافظة رام الله التي عممت على كافة الدوريات العاملة في المدينة والتي سارعت لمتابعة تحركات المركبة، ما ساهم في ضبطها بسرعة ولم يتمكن السارق من الابتعاد كثيرا ليتم ضبطها في منطقة عين مصباح".

وأضاف ارزيقات، "دوريات الشرطة تعاملت مع الطفلين اللذين كانا في حالة ذعر شديد، وقام ضباط الشرطة بتهدئتهما واحضارهما لمديرية الشرطة وتسليمهما لوالدتهما التي انتابها حالة توتر كبيرة".

وبيّن أن الشرطة ما زالت تجري تحريات وعمليات بحث واسعه لإلقاء القبض على الشخص المشتبه به

#سرقة #اطفال #رام الله

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