هنية يناقش رئيس الوزارء المغربي هاتفياً تطورات القضية الفلسطينية

غزة/سما/

أجرى اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، ناقش خلاله جملة من القضايا الفلسطينية.

وقال مكتب هنية في قطاع غزة، في بيان صحفي:"هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سعد الدين العثماني رئيس الوزراء المغربي ".

وبحسب البيان استعرض الطرفان آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الامريكية إلى القدس واعتبار المدينة عاصمة لإسرائيل.

وأعرب هنية "عن أمله في قيام المغرب بحكم علاقتها التاريخية بالقضية الفلسطينية وملف القدس بدور بارز في التصدي لهذه الخطوات التي تمس بعروبة وإسلامية المدينة المقدسة".

كما دعا القيادة المغربية "إلى تقديم مساعدة طبية عاجلة لجرحى مسيرات العودة، خاصة مع تعمد الاحتلال إيقاع الإصابات في أبناء الشعب الفلسطيني لثنيهم عن المشاركة في هذه الفعاليات".

وأشار إلى "ضرورة متابعة قرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بإيفاد لجنة تقصي حقائق في أحداث الرابع عشر من مايو/ أيار الجاري، إضافة إلى تطبيق قرار إنهاء الحصار الفوري عن غزة إلى جانب عدم تغيير الواقع في مدينة القدس المحتلة، معرباً عن أمله في أن تتحول هذه القرارات إلى وقائع على الأرض".

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء سعد الدين العثماني بالعلاقة بين المملكة المغربية والشعب الفلسطيني، مؤكداً "على موقف المغرب من القدس ورفض الحصار".

وأكد العثماني أن موقف المغرب "موحدٌ ملكا وحكومة وشعبا في دعم الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أنه "سوف يتابع بجدية المطالب التي تقدم بها رئيس المكتب السياسي للحركة".